"Молодой, энергичный и смелый": на войне погиб 21-летний украинский футболист

"Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним. Кирилл Молоков. Всегда 21. Навсегда в строю. С грустью и сожалением сообщаем, что при штурме вражеских позиций, погиб наш друг, футболист Футбольный клуб "Карбон" Кирилл Молоков... Навсегда в наших сердцах", - со скорбью написали в сообщении.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 Кирилл выходил на поле за черкасский клуб 12 раз в 15 матчах, в которых попадал в заявку.

Футболист Кирилл Молоков погиб на войне (фото: facebook.com/fckryvbas)

В конце мая 2023 года Кириллу исполнился лишь 21 год. Он был воспитанником черкасского Днепра, в составе которого дебютировал в Кубке Украины на позиции левого защитника. В разгар полномасштабной войны он пошел защищать Украину,