Молодой картофель может быть ядом. Шокирующая правда, которую от вас скрывали

Какой молодой картошкой можно отравиться

Молодой картофель уже есть на прилавках украинских магазинов, но стоит помнить, что он импортный, ведь нашего молодого картофеля еще надо немного подождать. Первые овощи отечественного производства появляются на рубеже мая и июня. Это очень важная информация, поскольку она влияет на качество продукта.

Долгое транспортировки из Греции или Египта означает, что картофель может начать портиться или прорастать.

Эти факторы могут вызвать токсичность картофеля. Картофель, а точнее паслен картофельный (Solanum tuberosum), относится к семейству пасленовых (Solanaceae). Эти растения вырабатывают вредные вещества, в частности соланин, которые защищают их от вредителей. Однако слишком высокое содержание соланина делает картофель ядовитым.

Соланин образуется в растении в основном в местах повреждения, прорастания и воздействия света, а также во время роста. Это означает, что проросший или незрелый зеленый картофель может вас отравить.

Можно ли есть зеленый картофель?

Нет, зеленый картофель есть нельзя. Зеленый цвет картофеля объясняется наличием соланина, природного, но токсичного химиката, который в больших количествах может быть вредным для здоровья.

Зеленый цвет картофеля является признаком повышенной выработки хлорофилла, что также связано с увеличением концентрации соланина. Больше всего соланина содержится в кожуре и под ней, а также в ростках картофеля.

Употребление картофеля с высоким содержанием соланина может привести к пищевому отравлению.

Симптомы отравления соланином включают: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, головные боли и головокружение, лихорадка, повышенное потоотделение. В более серьезных, но редких случаях могут возникнуть неврологические расстройства, проблемы с дыханием и даже кома.

Как купить качественный молодой картофель?

Покупая картофель, выбирайте однородный, светлого окраса, без зелени, с крупными "глазками" и ростками. Молодой картофель реже прорастает, но чаще недозрелый и зеленый, поэтому лучше избегать картофеля с зеленой кожурой.