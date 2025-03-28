Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после

Вчера в Stories она показала больничную палату и подготовку к операции.



Жена Виктора Павлика решилась на изменения внешности (скриншот)

Затем поздно вечером вышла на связь с подписчиками с перебинтованным лицом.

"Со мной все хорошо друзья. Но пока не разговариваю, не чувствую нижнюю губу", - написала она.



Катерина Репяхова сделала пластическую операцию (скриншот)

Супруга Виктора Павлика сделала ментопластику - операцию по исправлению формы и размеров подбородка.



Жена Виктора Павлика после операции (скриншот)

Она решилась на изменение формы и размера подбородка путем его увеличения с помощью имплантата.



Катерина Репяхова рассказала про операцию (скриншот)

Также она объяснила подписчикам, почему решилась именно на операцию, а не коррекцию филлерами.

"Ментопластика - раз и на всю жизнь, а филлеры нужно колоть каждые 6-12 месяцев. С пластикой это более выразительные изменения, а с филлерами - минимальные", - отметила блогерша.



Репяхова сделала пластику подбородка (скриншот)

Сегодня она показала, как она выглядит на второй день после операции.



Жена Виктора Павлика после операции (скриншот)

"Сделать подбородок было моей мечтой еще до ринопластики, но рино сделала в первую очередь из-за хейтеров. Хейтеры делают нас лучшими", - отметила Репяхова.



Екатерина Репяхова до второй операции (скриншот)

Отметим, что в 2023 году супруга Виктора Павлика изменила форму носа с помощью ринопластики. Тогда она также сделала липофилинг подбородка - его увеличили с помощью жира, взятого с живота девушки. Однако тогда изменения были минимальными.

К слову, ее супруг негативно отнесся к ее первой пластической операции.



Репяхова до первой пластики и после (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о личной жизни Виктора Павлика

Екатерина Репяхова - четвертая жена певца, которая младше его на 28 лет. Девушка с детства была фанаткой артиста, затем стала его концертным директором, а впоследствии женой.

Пара воспитывает сына Михаила, которому в июне исполнится 4 года. Они - родители не "нормотипичного" ребенка. Когда малышу было два года, они начали замечать, что он ведет себя не так, как остальные дети. Со временем стало понятно, что у Михаила задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает.

Репяхова делится всеми этапами развития ребенка, а недавно запустила подкаст "За межами" в YouTube, в котором поднимает важные темы с экспертами. Таким образом она хочет поддержать всех родителей детей с особыми потребностями.

У Виктора Павлика также есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (39 лет) и дочь Кристина (37 лет). Третий сын артиста Павел умер от рака в 2020 году.



Семья Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

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