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Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после

Пятница 28 марта 2025 10:55
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Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Супруга Виктора Павлика, концертный директор, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, которая недавно закрыла свой бизнес - онлайн-магазин детской одежды Mimish, сделала вторую пластическую операцию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Вчера в Stories она показала больничную палату и подготовку к операции.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Жена Виктора Павлика решилась на изменения внешности (скриншот)

Затем поздно вечером вышла на связь с подписчиками с перебинтованным лицом.

"Со мной все хорошо друзья. Но пока не разговариваю, не чувствую нижнюю губу", - написала она.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Катерина Репяхова сделала пластическую операцию (скриншот)

Супруга Виктора Павлика сделала ментопластику - операцию по исправлению формы и размеров подбородка.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Жена Виктора Павлика после операции (скриншот)

Она решилась на изменение формы и размера подбородка путем его увеличения с помощью имплантата.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Катерина Репяхова рассказала про операцию (скриншот)

Также она объяснила подписчикам, почему решилась именно на операцию, а не коррекцию филлерами.

"Ментопластика - раз и на всю жизнь, а филлеры нужно колоть каждые 6-12 месяцев. С пластикой это более выразительные изменения, а с филлерами - минимальные", - отметила блогерша.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Репяхова сделала пластику подбородка (скриншот)

Сегодня она показала, как она выглядит на второй день после операции.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Жена Виктора Павлика после операции (скриншот)

"Сделать подбородок было моей мечтой еще до ринопластики, но рино сделала в первую очередь из-за хейтеров. Хейтеры делают нас лучшими", - отметила Репяхова.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Екатерина Репяхова до второй операции (скриншот)

Отметим, что в 2023 году супруга Виктора Павлика изменила форму носа с помощью ринопластики. Тогда она также сделала липофилинг подбородка - его увеличили с помощью жира, взятого с живота девушки. Однако тогда изменения были минимальными.

К слову, ее супруг негативно отнесся к ее первой пластической операции.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Репяхова до первой пластики и после (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о личной жизни Виктора Павлика

Екатерина Репяхова - четвертая жена певца, которая младше его на 28 лет. Девушка с детства была фанаткой артиста, затем стала его концертным директором, а впоследствии женой.

Пара воспитывает сына Михаила, которому в июне исполнится 4 года. Они - родители не "нормотипичного" ребенка. Когда малышу было два года, они начали замечать, что он ведет себя не так, как остальные дети. Со временем стало понятно, что у Михаила задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает.

Репяхова делится всеми этапами развития ребенка, а недавно запустила подкаст "За межами" в YouTube, в котором поднимает важные темы с экспертами. Таким образом она хочет поддержать всех родителей детей с особыми потребностями.

У Виктора Павлика также есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (39 лет) и дочь Кристина (37 лет). Третий сын артиста Павел умер от рака в 2020 году.
Молодая жена Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию: фото до и после
Семья Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

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