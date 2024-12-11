Молодая жена Остапчука поделилась подробностями, как прошли роды: "Сама бы я не родила"

Почему Полтавской сделали кесарево сечение

Так, в Stories жена Остапчука рассказала о том, что ей сделали операцию по медицинским показаниям.

"У меня было плановое кесарево сечение за показаниями. Так сложилось, что у меня две матки, а вместе с тем анатомически нетипично все там устроено. Долго объяснять, но сама бы я не родила. Одна из маток просто существует, не выполняет никаких функций, она не работает, но из-за нее другая матка нестандартной формы. Это я описываю так, как поняла", - отметила блогерша.

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Также она поделилась, что узнала о том, что у нее две матки только тогда, когда начала планировать беременность.

"Мне сделали УЗИ, чтобы посмотреть, будет ли овуляция в этом месяце. И нашли вторую матку. И в той больнице, где делали УЗИ, мне так все описали, что я вышла, рыдая, и с мыслями, что нужно будет очень долго ждать", - отметила Полтавская.

Но, несмотря на это, забеременеть ей удалось с первого раза.

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Кроме того, девушка рассказала, как она себя чувствует после кесарево.

"Я начала ходить где-то через 4 часа после операции. Через 6 часов я уже ходила с малым на руках. Когда Вова утром был на эфире, я сама 4 часа полностью справлялась с Тимом", - отметила Екатерина.

Также она отметила, что ей пока что колют обезболивающие и у нее болит шов.

"Сегодня даже сильнее (болит - ред.), чем вчера. Но, несмотря на боль, я все делаю, хочу побыстрее восстановиться. Правда, пока не представляю, как будет с лестницей в доме", - рассказала блогерша.

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Также молодая мама уже показала издалека малыша, а также роскошный букет, который Владимир Остапчук ей подарил.

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Что известно об истории любви Полтавской и Остапчука

Екатерина Полтавская - третья жена Остапчука. Пара вместе около двух лет, а познакомилась как раз тогда, когда телеведущий развелся с нотариусом Кристиной Горняк.

Блогерша помогла восстановить Остапчуку страницу в Instagram, а затем завязалось общение. Как рассказывала в своем блоге Екатерина, она не планировала идти на второе свидание с шоуменом, но он был настойчивым.

Вскоре пара начала жить вместе, но первое время они скрывали свои отношения.

В 2023 году они расписались, а летом 2024-го стало известно, что пара ждет ребенка. К слову, у Остапчука уже есть двое детей от брака с Еленой Войченко. Сейчас они живут в Канаде.

Остапчук и Полтавская устроили гендер-пати, на котором стало известно, что у них родится сын.

Они заранее придумали ему имя - Тимофей.

А 10 декабря стало известно, что ребенок родился в одном из частных роддомов Киева с весом 3020 граммов и ростом 53 сантиметров. Молодые родители уже частично показали новорожденного в своих блогах.

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)