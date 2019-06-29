Він був дуже молодий: помер відомий музикант

Джейкоб Туресон помер після двох тижнів в комі. Причиною смерті автора музики для репера Face стало передозування наркотиками. Як повідомляється, музикант помер у віці 18 років. Про смерть сина у своєму Twitter повідомив батько хлопця Ерік Туресон.

Як повідомляють ЗМІ, два тижні тому, 13 червня, Джейкоб Туресон, більш відомий, як бітмейкер Hella Sketchy, був знайдений в своєму будинку без свідомості. Як виявилося, у хлопця трапилася передозування наркотиками, а тому його відкачали і в терміновому порядку госпіталізували. Джейкоб пробув у лікарні два тижні, перебуваючи в комі. Не прийшовши до тями, Джейкоб помер 27 червня (часовий пояс Техасу, а по Києву 28 червня — прим. ред.).

"Ти не повинен йти раніше свого батька або діда. Цього не повинно бути. У нас немає слів. Нам так сумно повідомляти, що Джейкоб Тайлер Туресон помер 27 червня 2019 року о 5:11 ранку, — написав отець, а потім додав. — Опіоїдна епіденмія не розрізнює нас. Розмова про наркотики, депресії, психічні захворювання, соціальні мережі повинна вестися більш відкрито, без осуду і стигми. Життя Джейкоба не було і не буде марним".

Джейкоб Туресон – причина смерті автора музики для репера Face (фото: twitter.com/erikthureson)

У свої 18 років бітмейкер був автором музики до альбому Playboy репера Face і треків ще одного російського виконавця Big Baby Tape. Також він співпрацював з американськими музикантами Tay-K, PnB Rock, Lil Tracy та іншими.

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