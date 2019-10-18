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Молочні продукти злетять у ціні: фермери масово закривають виробництво

STYLERЖиття    18.10.2019 - 16:31
Молочні продукти злетять у ціні: фермери масово закривають виробництво
Ціни на молочні продукти будуть рости (Колаж РБК-Україна)

Фахівці пояснили, що відбувається з цінами на молочні продукти

В Україні починають сильно дорожчати молочні продукти і найближчим часом ситуація буде тільки погіршуватися, так як фермери масово згортають виробництво, а кількість поголів'я великої рогатої худоби критично знизилась. Як повідомляють фермерські асоціації, кількість корів скоротилося за 2019 рік на 6%. Про це пише видання UBR.

Як зазначає видання, ситуація почала різко погіршуватися в серпні, коли уряд анонсував скасування всіх державних програм щодо підтримки молочного скотарства в 2020 році. Після цього кількість корів почало скорочуватися, а з початку 2019 року закрилося близько 100 середніх молочних ферм.

Віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк зазначила, що робити прогнози про ціни складно, так як податкове навантаження призвело до того, що утримувати фермерські підприємства стало економічно невигідно.

"На наступний рік дуже складно робити прогнози, в тому числі, і за цінами. Ми дуже залежні від аграрної політики і політичних рішень нашого уряду. Протягом трьох років ми пожинали плоди скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв. Ніяким іншим механізмом підтримки агросектору його не замінили. Податкове навантаження зросло та довело багато які підприємства до межі виживання. Ринок землі теж запускають без будь-яких пільг для молочників, а без землі вони не виживуть. Тому корів зараз просто вирізують", - пояснила Лавренюк.

Молочні продукти можуть сильно подорожчати - коментар експерта (Відео: YouTube/UBR)

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