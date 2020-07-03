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Блискавка може вбити: як вберегтися від грози

Новини » Життя   

Під час грози категорично не можна перебувати на вулиці

Останнім часом в Україні погіршилися погодні умови і дощі з грозами стали частим явищем. Почастішали смертельні випадки. Також страждають від блискавок будинки, в яких знаходяться люди.

Блискавка – небезпечне явище, яке дійсно може вбити людину. Як повідомляє канал "Україна", є дієві поради, як залишитися в живих під час грози.

Блискавка є електричним розрядом, який проходить всередині грозової хмари або між грозовою хмарою і землею. Зіштовхування частинок дощу, снігу або льоду викликає дисбаланс зарядів між хмарою і землею, в результаті чого між ними пропускається струм. Повітря навколо блискавки розігрівається і вібрує, що призводить до утворення грому.

Як уберегтися від блискавки

  • Не залишайтеся на вулиці, сховайтеся в приміщенні або в автомобілі.
  • Обмежте будь-який контакт з водою. Не приймайте душ!
  • Намагайтеся не торкатися включених електроприладів, металевих дверей і труб, а також бетонних стін.
  • Якщо ви далеко від укриття, то краще триматися трохи далі від водойм, дерев і високих об'єктів і перечекати в якій-небудь низині.
  • Оскільки каркаси багатьох наметів роблять з металу або іншого електропровідного матеріалу, ховатися під навісом небезпечно.
  • Краще обмежити контакт із землею.
  • Виходити на вулицю безпечно тільки через півгодини після останньої блискавки.

Що робити, якщо людини вдарила блискавка

  • Викличте швидку допомогу.
  • Перемістіть потерпілого в безпечне місце.
  • Якщо ви не відчуваєте подих і пульс у потерпілого, то почніть серцево-легеневу реанімацію.

Як ми раніше писали, під Львовом блискавка влучила в будинок і залишила слід на тілі жінки (відео).

Автор: Людмила Жукова

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