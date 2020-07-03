Блискавка може вбити: як вберегтися від грози

Під час грози категорично не можна перебувати на вулиці
Останнім часом в Україні погіршилися погодні умови і дощі з грозами стали частим явищем. Почастішали смертельні випадки. Також страждають від блискавок будинки, в яких знаходяться люди.
Блискавка – небезпечне явище, яке дійсно може вбити людину. Як повідомляє канал "Україна", є дієві поради, як залишитися в живих під час грози.
Блискавка є електричним розрядом, який проходить всередині грозової хмари або між грозовою хмарою і землею. Зіштовхування частинок дощу, снігу або льоду викликає дисбаланс зарядів між хмарою і землею, в результаті чого між ними пропускається струм. Повітря навколо блискавки розігрівається і вібрує, що призводить до утворення грому.
Як уберегтися від блискавки
Що робити, якщо людини вдарила блискавка
Як ми раніше писали, під Львовом блискавка влучила в будинок і залишила слід на тілі жінки (відео).
Автор: Людмила Жукова