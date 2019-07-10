Мовчать і терплять: киянок попередили про збоченця в маршрутці (фото)

У Києві помітили збоченця, який в маршрутці із розстебнутими штанами треться про дівчат. При цьому він прикривається пакетом. Молодого чоловіка "на гарячому" сфотографували в маршрутному автобусі №18+7 (Лук'янівка-Багговутівська). Про випадок розповіла мешканка столиці Марина Полякова на Facebook-сторінці спільноти "Виноградар".

Також вона опублікувала відповідні фото.

Повідомлення про випадок сексуальної девіації в київській маршрутці - фроттеризмі - всерйоз стурбувало користувачів мережі.

У київській маршрутці помітили збоченця (Фото: facebook.com/groups/wenik)

Авторка посту закликала дівчат бути уважними, інакше "потім доведеться прати речі, це в кращому випадку".

Тривожна звістка про збоченця викликала неоднозначну реакцію - у коментарях звучать і обурені, і саркастичні заяви. Також деякі нарікають на "слабку доказову базу" - мовляв, на фото не все очевидно, щоб відразу вішати на людину клеймо сексуального маніяка. Втім, більшість сходиться на тому, що закривати очі на ознаки неадекватної поведінки і мовчати про це не можна - і байдужість по суті рівносильна заохоченню нездорових дій.

Крім того, деякі користувачі мережі розповідають про аналогічний випадок в іншому транспорті - тролейбусі №18.

Фу, хоч би воно прищемити собі при застібанні;

Я в шоці, і постійно ж їжджу цією маршруткою, дякую вам за інформацію;

Розмахом хльостким - жорстким ударом, заносимо в грудну клітку!

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Хоч би якась жвава попалася! Розгорнулася та й саданула коліном, що б бажання тертися відпало назавжди!

Збоченець!

Таких повно, на жаль. Мені траплялися такі, і не раз. Дідок один, мені було років 14, в автобусі, я кажу що ви робите, галасую. Він типу я нічого... І на мороз. Типу я лошара. А не він;

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Чоловіки захистіть жінок, знайдіть його, та зробіть йому приємно;

Найжахливіше в цьому те, що дівчата мовчать і терплять це. У кращому випадку відсуваються. Їм незручно. А йому зручно;

У 18 тролейбусі теж;

Мені от одне цікаво, як за цей час ніхто і оком не моргнув, щоб припинити це... явно четверта частина маршрутки побачила...."моя хата з краю нікого не знаю";

Весь вагон їде і радіє, коли ж він скінчить. А дівчина тихо обурена, але не показує виду. І оператор теж тихо знімає, щоб нам потім все це донести. Так хто збоченець?!

Я теж цим питанням заморочилася! З оператором точно не зовсім все нормально... всі такі бачать, знімають і б*я мовчать...

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Як повідомлялося раніше, у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою згвалтування.

Також ми писали про те, що у Черкасах молодий чоловік спробував викрасти і зґвалтувати 12-річну дівчинку, але йому завадив випадковий перехожий.