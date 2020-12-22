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Мокрий сніг і вітер нароблять біди: в Україну йде небезпечна погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні опиниться під впливом повітряних мас. Вже завтра, 23 грудня, атмосферні фронти принесуть сніг, мокрий сніг з налипанням і дощ.

Причому вид опадів буде залежати від температури повітря. Синоптик Наталка Діденко в Facebook попередила також про сильний вітер і ймовірність ожеледиці через опади та низьку температуру.

Синоптик прогнозує, що опади найбільш вірогідні в західних, північних областях, а також в частині Півдня та Центру країни.

А ось до Сходу, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької області та Криму атмосферний фронт ще не добереться. В названих областях буде керувати погодою східний антициклон.

Температура в середу на Заході вдень від +3 до +7 тепла, на Сході мороз -1... -4, а вночі дійде до -5... -9 градусів. На решті території від -2 до +2 тепла.

Також синоптик попередила про поривчастий вітер.

У Києві 23-го грудня фронти організують погоду спочатку зі снігом, який пізніше переходить у мокрий сніг і, можливо, дощ. Через це на дорогах і тротуарах може бути ожеледиця.

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Температура повітря в столиці вночі -1... -4 градуси, а завтра вдень потеплішає до нуля.

Синоптики Українського гідрометцентру показали карти погоди, на яких видно, де очікуються опади, і якою у середу, 23 грудня, буде температура повітря.

Погода в Україні 23 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Відзначимо, що раніше синоптичні ресурси поміняли прогноз погоди на Новий рік, розповівши, чи буде на свята сніг.

Крім того, експерти розповіли, як вберегти себе від травм під час ожеледиці.

Прогноз погоди
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