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Від мокрого снігу до різкого потепління: де очікується найгірша погода

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в понеділок принесе повний кошик різних синоптичних явищ. Частина країни грітиметься під променями весняного сонця, а в деяких областях пройде мокрий сніг з дощем.

Яка погода чекає українців 11 квітня, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Де буде тепліше всього

11 квітня в Херсонській, Донецькій, Луганській областях прогріється до +18 +22 градусів. Трохи прохолодніше буде в Запоріжжі, Криму, Дніпрі та в Херсонській області, від +14 до +18 градусів.

А ось на всій решті території України буде холодно, від + 6 до + 13 градусів.

У яких областях пройдуть дощі та мокрий сніг

"Дощі 11 квітня будуть періодично відвідувати всі наші регіони. Там, де температура істотно знизиться, можливий мокрий сніг – центр, захід і північ. На сході завтра дощ вірогідний у другій половині дня (Харківська область) або ближче до вечора. У східних областях у понеділок - місцями грози!" - попередила синоптик.

Також очікується поривчастий вітер, до сильних поривів - на півдні та в центральній частині.

Погода в Києві

У Києві, за прогнозом Діденко, 11 квітня мінімальна температура повітря очікується в межах +3 +4 градуси. Максимальна буде невисокою - від + 8 до + 10 градусів. Увечері в понеділок в столиці можливий періодичний дощ, в найближчу ніч з мокрим снігом.

Коли прийде потепління

"На загальне потепління розраховуємо з 14-15 квітня. Посилений підігрів приміщень усіма можливими, а головне, безпечними способами - актуальний", - підкреслила Діденко.

Карта погоди в Україні на понеділок, 11 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про опади та похолодання.

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