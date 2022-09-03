"Можуть свербіти і пекти": лікар розповіла, де в будинку мешкають клопи і назвала симптоми укусів

Клопи - це комахи, які харчуються кров'ю людей або тварин. Зазвичай їх укуси не є небезпечними, проте можуть сильно свербіти, інфікуватися, викликати алергічні реакції.
Про це розповіла "Фактам" педіатр Наталія Ляш.
Під час укусу клоп виділяє трохи знеболюючої рідини, тому ви не відчуваєте проколювання шкіри.
До речі, до 60% людей не мають проявів укусу взагалі.
Виглядає укус частіше як червоні, набряклі горбки з темною цяткою в центрі укусу. Розташовуються лініями або групами, іноді окремо. Укуси можуть свербіти і пекти.
"На простирадлах можуть бути плями крові від розчухувань. Клопи можуть вкусити будь-яку частину вашого тіла. Але вони не завжди годуються щоночі і можуть обходитися без їжі кілька тижнів", - попередила медик.
Якщо ви підозрюєте, що вашу дитину вкусили клопи, перевірте у квартирі простирадла, матрац, каркас ліжка і місця під плінтусами, відшаровані шпалери, нутрощі електричних перемикачів, кабелепроводи для електричних кабелів, дивани.
Клопи переміщаються з місця на місце, ховаючись в предметах, таких як меблі, одяг, ковдри й багаж. Без годування клопи можуть жити місяцями.
Це дозволяє легко випадково занести клопів у ваш будинок, не знаючи того.
Щоб запобігти появі клопів, ви можете зробити наступні кроки:
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