"Можуть свербіти і пекти": лікар розповіла, де в будинку мешкають клопи і назвала симптоми укусів

Клопи - це комахи, які харчуються кров'ю людей або тварин. Зазвичай їх укуси не є небезпечними, проте можуть сильно свербіти, інфікуватися, викликати алергічні реакції.

Як кусають клопи

Під час укусу клоп виділяє трохи знеболюючої рідини, тому ви не відчуваєте проколювання шкіри.

До речі, до 60% людей не мають проявів укусу взагалі.

Виглядає укус частіше як червоні, набряклі горбки з темною цяткою в центрі укусу. Розташовуються лініями або групами, іноді окремо. Укуси можуть свербіти і пекти.

"На простирадлах можуть бути плями крові від розчухувань. Клопи можуть вкусити будь-яку частину вашого тіла. Але вони не завжди годуються щоночі і можуть обходитися без їжі кілька тижнів", - попередила медик.

Де в будинку живуть клопи

Якщо ви підозрюєте, що вашу дитину вкусили клопи, перевірте у квартирі простирадла, матрац, каркас ліжка і місця під плінтусами, відшаровані шпалери, нутрощі електричних перемикачів, кабелепроводи для електричних кабелів, дивани.

Профілактика укусів клопів

Клопи переміщаються з місця на місце, ховаючись в предметах, таких як меблі, одяг, ковдри й багаж. Без годування клопи можуть жити місяцями.

Це дозволяє легко випадково занести клопів у ваш будинок, не знаючи того.

Щоб запобігти появі клопів, ви можете зробити наступні кроки: