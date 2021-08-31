Можуть погрожувати і вимагати хабарі: голова Держекоінспекції попередив про шахраїв

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований попередив, що з'явилися телефонні шахраї, які використовують його ім'я для своїх злочинних схем.
Він написав на своїй сторінці в Facebook, як можуть поводитися шахраї та що можуть вимагати.
"Увага! Телефонне шахрайство! Останнім часом керівники суб'єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб", - попередив чиновник.
Він розповів схему, яку використовують злочинці та закликав не реагувати на такі дзвінки.
"Шахраї представляються ім'ям мого заступника і по, нібито, моєму дорученню вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують. Якщо ви отримали дзвінок такого характеру - не реагуйте, це шахрайство", - додав Мальований.
Він зазначив, що вже приготував заяви в кіберполіцію для подальшого розслідування цієї справи та написав один з номерів, який використовують шахраї для таких дзвінків.
Варто відзначити, що шахраї останнім часом стали частіше використовувати імена інших людей або назви організації для своїх афер.
Нещодавно ми розповідали про те, що шахраї почали використовувати для своїх злочинних схем імена українських зірок шоу-бізнесу. Для ошуку вони використовували відео з Настею Каменських.
А також ми писали про те, що у Facebook з'явилася нова схема шахрайства. Аферисти змушують користувачів проходити міфічні перевірки, щоб вкрасти їх дані.