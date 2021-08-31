Можуть погрожувати і вимагати хабарі: голова Держекоінспекції попередив про шахраїв

"Увага! Телефонне шахрайство! Останнім часом керівники суб'єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб", - попередив чиновник.

Він розповів схему, яку використовують злочинці та закликав не реагувати на такі дзвінки.

"Шахраї представляються ім'ям мого заступника і по, нібито, моєму дорученню вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують. Якщо ви отримали дзвінок такого характеру - не реагуйте, це шахрайство", - додав Мальований.

Він зазначив, що вже приготував заяви в кіберполіцію для подальшого розслідування цієї справи та написав один з номерів, який використовують шахраї для таких дзвінків.

Варто відзначити, що шахраї останнім часом стали частіше використовувати імена інших людей або назви організації для своїх афер.