Можуть врятувати життя хворим COVID-19: Супрун розповіла про ШВЛ

Коронавірус в Україні діагностували вже у 549 осіб, а ввечері 31 березня стало відомо про два нові летальні випадки у лікарнях, і кількість загиблих пацієнтів збільшилося до 15-ти. Уляна Супрун розповіла, як апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) можуть врятувати життя хворим COVID-19, і висловилася про можливості в клініках запобігати смертельні наслідки, надаючи інтенсивну терапію.

Як зазначає колишня керівниця МОЗ у своєму Facebook, від апаратів ШВЛ залежить багато чого, але не все.

Медик пояснила, що вірус SARS-CoV-2 здатний проникати в клітини легенів, серця, нирок, а також кишечника. Через це хворобу COVID-19 часто супроводжують гостре ураження легень, нирок, серця, біль в тулубі, в тому числі у пацієнтів, що не мали патологій цих органів раніше.

"Але передусім вірус уражає дихальну систему: проникає в клітини легенів і починає там розмножуватися, через що дихання ускладнюється, та виникають кашель і задуха. В разі легкого перебігу коронавірусної інфекції в більшості випадків буває сухий чи продуктивний кашель (коли харкотиння відходить), біль в м’язах, і температура до 39 градусів, а також можливий розвиток “легкої” пневмонії", - йдеться в публікації.

Пошкодження або відмова органів може статися з причини або безпосереднього розмноження в їх клітинах, або через надзвичайно сильну імунну реакцію, яка розвивається у відповідь на розмноження вірусу. Це називається цитокіновий шторм. При цьому розвивається гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз.

Цитокіни - це сукупна назва молекул, за допомогою яких клітини імунної системи між собою "спілкуються" та сигналізують, пояснила Супрун.

Важкий перебіг COVID-19 і причини смерті пацієнтів

Найпоширенішими ускладненнями і безпосередньо причинами смерті при COVID-19 є важка пневмонія і синдром гострого респіраторного дистресу (ураження), сепсис, поліорганна недостатність (відмова функціонування багатьох органів), гостре ураження нирок або серця.

Найпоширенішими станами, які супроводжують летальні випадки хвороби, є серцево-судинні хвороби, гіпертензія, цукровий діабет, хронічні хвороби дихальних шляхів, рак та вік більше 70.

У близько 15% хворих виявляють помірний або тяжкий перебіг хвороби, і вони потребують госпіталізації та додаткового одержання кисню, а 5% людей - інтенсивної терапії та штучної вентиляції легенів.

Кому потрібна інтенсивна терапія та штучна вентиляція легенів

Інтенсивна терапія та підключення до апарату ШВЛ дійсно критично необхідні у випадку розвитку тяжкої пневмонії або гострого респіраторного дистрес-синдрому, або нездатності людини дихати самостійно.

Втім, пише Супрун, одними "вентиляторами" істотно летальність при COVID-19 до нуля не знизити.

За даними дослідницького центру інтенсивної терапії INARC (Велика Британія), 52% людей, які були спрямовані на інтенсивну терапію, вижили і були виписані з лікарні. Таким чином летальність серед тих, хто отримував інтенсивну терапію, становить майже 50%.

"В першу чергу, люди потребували не штучної вентиляції легень, а базової та складної підтримки серцевої діяльності (84%), і лише потім - розширеної (посиленої) та базової підтримки дихання та діяльності органів. Тривалість інтенсивної терапії становила від двох до восьми днів в залежності від систем та органів, що потребували "підтримки". Терапія дихальної системи здебільшого потребувала застосування "розширеної" підтримки", - написала Супрун.

Апарати ШВЛ врятують всіх хворих коронавірусом?

"Ні. Люди помирають не лише від нестачі кисню в крові та ускладненого дихання, а й від загострення супутніх хвороб чи відмови серця, нирок, легень через надмірне запалення та сепсис. В деяких випадках не допомагає не лише штучна вентиляція легень, а й екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО - більш сучасний спосіб забезпечити газообмін при критичному ураженні легень)", - розповіла Супрун.

Медик додала, що причиною смерті в цьому разі може бути цитокіновий шторм - дуже сильне неконтрольоване запалення, що призводить до пошкодження власних тканин. Так, смерті від COVID-19 молодих і попередньо здорових людей пояснюють саме цим

Управління цитокіновим штормом і передбачення такого ходу імунної відповіді на вірус SARS-CoV-2 є одним із напрямків розробки терапії. Ретроспективне дослідження людей, що не вижили від COVID-19, показало, що маркерами викиду цитокінів та ураження органів внаслідок нього були високі рівні феритину та інтерлейкіну-6 (IL).

Також Супрун констатувала, що затверджених ліків із чітко доведеним ефектом лікування саме COVID-19 поки немає.

Нагадаємо, що раніше Уляна Супрун докладно розповіла про маски від коронавіруса і розвіяла ряд популярних міфів щодо їх ефективності.