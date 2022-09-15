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Можуть прийти найманці Кремля і все розтрощити: Скрипка розкрив схему, за якою скасовують концерти українцям

Скрипка розкрив схему, через яку йому скасовують концерти в Гамбурзі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка, який раніше повідомив про скасування концерту в Гамбурзі, з'ясував схему, за якою українцям не дають виступати в Німеччині.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Концерт "ВВ" повинен був пройти в Гамбурзі 14 вересня, але за кілька годин майданчик, де вони повинні були виступати, відмовив в прийомі українського колективу. Концерт перенесли та почали шукати інший майданчик. Однак Олег Скрипка отримав чотири відмови, в тому числі й від місцевої української церкви.

Як пояснює музикант, вся справа в найманцях росіян, які загрожують місцевому населенню і можуть прийти на такий концерт, побити людей і все рознести.

"Я не думав, що в Німеччині так може відбуватися. Тому, що контракт, закони тощо - нічого не бояться, просто скасовують. Потім ще три майданчики й одна українська церква спочатку погодилися, потім відмовилися. І питання: чому так відбувається? Розганяється пресою тут, в Німеччині, і в Інтернеті, що українці фашисти, що Скрипка – це глава фашистів в Україні й вони співають фашистські пісні", - розповів лідер "ВВ".

Він додав, що фейкову інформацію поширюють у місцевих виданнях, а потім концертні майданчики, з якими були домовленості, змушені відмовляти українцям. Оскільки дивні фашистські організації, які спонсоруються росіянами, починають погрожувати власникам майданчика.

"Я так розумію, що концертному майданчику погрожують. Тут є такі фашистські місцеві організації, які ми знаємо, ким спонсоруються, які прикриваються лівими поглядами. І виявляється, що вони тут собі дозволяють, на благо цивілізації, для миру і рівності приходити та трощити, розбивати вітрини клубів, закладів... і влада, тому що це толерантно, пропонує не грати концерт, тому що можуть прийти всіх побити та розтрощити. Друзі, це мені нагадує 90-ті в Україні. Принаймні, до війни такого не відбувалося", - пояснив Олег Скрипка.

Крім того, влада захистити власників концертних майданчиків або музикантів не може - вони наполегливо рекомендують просто не проводити концерт.

"Влада каже, не робіть концерт, тому що ми будемо турбувати цих місцевих фашистів, які спонсоруються з Кремля, і вони будуть всіх бити. І, виявляється, вже була розбита Українська церква, яка не змогла нас прийняти, тому що вони бояться, що вони ще раз прийдуть і знову рознесуть. Тут. У Гамбурзі. У нас в поліцію подається, і поліція захищає. А вони кажуть, краще не грайте концерт", - обурюється музикант.

До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак назвала себе" найтитулованішою українською співачкою", щоб виступити в Європі.

А ще розповідали про те, що у Мілані скасували концерт гурту Жадана.

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