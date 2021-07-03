Можуть отруїти і паралізувати: назвали небезпечні для здоров'я рослини

Так, доторкнувшись до цих рослин, людина може отримати ураження шкіри або отруїтися.

Борщівник Сосновського

Походить рослина з Кавказу, але дуже поширена в Україн. ЇЇ можна побачити вздовж лісових доріг, на узліссях, закинутих пустирях.

Виростає Борщівник до трьох метрів та має великі листки та суцвіття, схожі на кріп. Його токсичний сік в рази підвищує чутливість шкіри людини до ультрафіолету - можна отримати поступові опіки 1-3 ступеня, залежно від попадання сонця на шкіру. Окрім того, якщо сік потрапив на тіло, то потрібно негайно промити з милом шкіру, уникаючи прямого проміння, або звернутися до лікаря у разі опіків.

Фото: небезпечна рослина борщівник (pixabay)

Беладонна

Рослина росте в листяних лісах на узліссі та біля річок. ЇЇ висота сягає 1,5 метра. Маленькі ягоди темного кольору, що нагадують вишню - отруйні, як і листя, стебла, квіти.

Ознаки отруєння: розширені зіниці, пересохлий рот, біль у животі, низьке серцебиття та пульс, а також сповільнення дихання. Тут допоможе тільки "швидка допомога".

Фото: небезпечна рослина беладонна (pixabay)

Аконіт

ЇЇ ще називають "вовче прокляття". Така назва походить через використання його в отруєнні м’яса для хижаків. Росте рослина здебільшого в горах, може досягати до метра заввишки. Він має квітки синього чи фіолетового кольору. Якщо рослина попала до рота, то виникає біль і опіки. Крім того, з'являється нудота, розширення зіниць, слабкість чи параліч, проблеми з диханням та серцем.

Варто зазначити, що аконіт може призвести до смерті. Тому одразу треба викликати медиків.

Фото: небезпечна рослина аконіт (pixabay)

Болиголов плямистий

Він схожий на дику моркву чи дуже велику петрушку 1-2 метри, але з фіолетовими плямами, що можна зустріти вздовж доріг, залізниць, на пустирях, луках. Вся рослина дуже отруйна для людини нервово-паралітичної дії. Достатньо 6-8 листків, щоб людина загинула.

Симптоми отруєння: розширені зіниці, прискорене, а потім сповільнене серцебиття, біль в м’язах, параліч, конвульсії, ускладнене дихання.

Фото: небезпечна рослина болиголов плямистий (pixabay)