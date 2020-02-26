Можу бути заразною: українка з Китаю зробила відверте зізнання

Українка повернулася з Китаю і розповіла про коронавірус (колаж РБК-Україна)

Танцівниця з Китаю присоромила українців за паніку через коронавірус 2019-nCov

Коронавірус 2020 вже впритул наблизився до України. Випадки захворювання виявлені у сусідній Румунії. Також коронавірус дістався до жителів інших європейських країн - Італії, Іспанії, Хорватії, Франції.

Але епіцентр вірусу як й раніше - в китайському Ухані. Нещодавно звідти евакуювали десятки українців. Про те, як своїх співвітчизників "тепло" зустрічали жителі Нових Санжар, писали всі світові ЗМІ. Звичайно ж, ця ситуація дуже засмутила евакуйованих з Китаю українців, які не очікували, що на їхній рідній землі у них полетить каміння, а деякі люди будуть погрожувати їх палити на вогнищах.

Однією з українок, які повернулися на батьківщину з Китаю після спалаху там коронавіруса, стала дівчина Анна. У Піднебесній українка працює танцівницею. Зараз вона змушена перервати свої виступи через 2019-nCov, хоча, каже Аня, вона жила і працювала в місті за тисячі кілометрів від Уханя.

Коли Анна повернулася в Україну, то, зізнається, була шокована панікою, яка спалахнула в її країні.

"Я працюю танцівницею в Китаї. По всій країні введено карантин. Незважаючи на те, що я перебувала за дві тисячі кілометрів від епіцентру спалаху епідемії, вражена тим, що у нас жодним чином не перевіряють в країні. В Україні таке враження ще більше паніка ніж у країні, де тисячами вмирають люди від вірусу. Мої знайомі, друзі мене бояться, запитують, чому я приїхала, я можу бути заразною. Я очікувала отримати підтримку, а отримала засудження", - поділилася Анна в ефірі шоу "Говорить Україна".

Нагадаємо, що відтепер українці можуть пройти тест на коронавірус не виходячи з дому.

Раніше ми писали про те, що українці в паніці "змітають" полиці в аптеках через боязнь коронавірусу.