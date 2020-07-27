Могли вбити: з'явилися підозрілі дивацтва в смерті 3-річного Муси Сулейманова

Трирічний Муса Сулейманов був знайдений мертвим 26 липня після того, як спецавто викачало вигрібну яму. Окупаційна влада Криму вже встигла оголосити офіційну версію загибелі сина політв'язня - утоплення. Але багато хто каже, що в обставинах загибелі хлопчика дуже багато дивацтв.

Так, журналіст Айдер Муждабаєв в Facebook пише, що син кримського татарина, який нині за ґратами в РФ за звинувачення у "тероризмі" просто не міг зрушити дерев'яний настил з ями, що був привалений до того ж камінням.

Крім того, волонтери у пошуках дитини, як мінімум тричі перевіряли цю яму, але нічого не знайшли. Яма була закрита.

"Дитина не могла зрушити кришку каналізації, яку ще й притискають камінням - як раз від дітей. Поки ми маємо свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита", - пише журналіст.

Крім того, він Муждабаєв пише, що дитина не могла ускочити туди, а потім закрити за собою кришку так, що ніхто нічого не помітив.

"Яма, за попередніми відомостями, повторюю, була закрита. Тому і відкачали її тільки коли перевірили все навколо і не знайшли хлопчика. Через це я не вірю "офіційній" версії окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звичайно, все може трапитися в житті. Звичайно... Але збіг наведених фактів змушує думати, що хлопчик був убитий", - додав він.

Вигрібна яма, в якій знайшли тіло дитини (фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Муджабаєв також допускає, що життя дитини могли занапастити з метою тиску на його батька 37-річного журналіста Руслана Сулейманова. Адже він відмовляється свідчити проти себе та інших кримчан.

Нагадаємо, що син політв'язня зник близько 18:00 з пісочниці в селі Строганівка під Сімферополем. Його матір 31-річна Ельзара відлучилася на 10-15 хвилин - жінку покликала хвора свекруха. Коли повернулася, дитини вже не було. Маленького Мусу шукали 1,5 доби тисячі людей.

Руслана Сулейманова затримали в березні 2019-го. 23 липня суд у російському Сочі продовжив йому арешт до середини вересня. Вся турбота про дітей (у сім'ї виховується 10-річний Мухаммед і 6-річна Асія) і старих (батьків Руслана) лягла на плечі його дружини - Ельзари.

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