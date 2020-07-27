Могли вбити: з'явилися підозрілі дивацтва в смерті 3-річного Муси Сулейманова

Смерть Муси Сулейманова (колаж: РБК-Україна)

Смерть 3-річного сина політв'язня Муси Сулейманова викликає багато питань

Трирічний Муса Сулейманов був знайдений мертвим 26 липня після того, як спецавто викачало вигрібну яму. Окупаційна влада Криму вже встигла оголосити офіційну версію загибелі сина політв'язня - утоплення. Але багато хто каже, що в обставинах загибелі хлопчика дуже багато дивацтв.

Так, журналіст Айдер Муждабаєв в Facebook пише, що син кримського татарина, який нині за ґратами в РФ за звинувачення у "тероризмі" просто не міг зрушити дерев'яний настил з ями, що був привалений до того ж камінням.

Крім того, волонтери у пошуках дитини, як мінімум тричі перевіряли цю яму, але нічого не знайшли. Яма була закрита.

"Дитина не могла зрушити кришку каналізації, яку ще й притискають камінням - як раз від дітей. Поки ми маємо свідчення, що на момент початку пошуків ця яма була закрита", - пише журналіст.

Крім того, він Муждабаєв пише, що дитина не могла ускочити туди, а потім закрити за собою кришку так, що ніхто нічого не помітив.

"Яма, за попередніми відомостями, повторюю, була закрита. Тому і відкачали її тільки коли перевірили все навколо і не знайшли хлопчика. Через це я не вірю "офіційній" версії окупантів про те, що наш хлопчик просто потонув сам. Звичайно, все може трапитися в житті. Звичайно... Але збіг наведених фактів змушує думати, що хлопчик був убитий", - додав він.

Вигрібна яма, в якій знайшли тіло дитини (фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Муджабаєв також допускає, що життя дитини могли занапастити з метою тиску на його батька 37-річного журналіста Руслана Сулейманова. Адже він відмовляється свідчити проти себе та інших кримчан.

Нагадаємо, що син політв'язня зник близько 18:00 з пісочниці в селі Строганівка під Сімферополем. Його матір 31-річна Ельзара відлучилася на 10-15 хвилин - жінку покликала хвора свекруха. Коли повернулася, дитини вже не було. Маленького Мусу шукали 1,5 доби тисячі людей.

Руслана Сулейманова затримали в березні 2019-го. 23 липня суд у російському Сочі продовжив йому арешт до середини вересня. Вся турбота про дітей (у сім'ї виховується 10-річний Мухаммед і 6-річна Асія) і старих (батьків Руслана) лягла на плечі його дружини - Ельзари.

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