Могли отруїти і матір і дітей: спливли нові деталі про загибель сім'ї у Скадовську

Вбивство родини у Скадовську - 34-річної жінки та двох її синів, семи і дев'яти років, обростає новими несподіваними подробицями. Так, згідно з першими результатами судово-медичної експертизи, жодних травм або поранень на тілах загиблих немає. Але деякі незначні пошкодження можуть свідчити про те, що мало місце насильницьке введення отруйної речовини, пише місце видання Kherson.



Нагадаємо, Ольгу Буніну з синами знайшов мертвими в квартирі будинку по вулиці Мангубинська екс-чоловік загиблої 8 липня. У жінки був поліетиленовий пакет на голові, а діти були в ліжках в іншій кімнаті. Сім'я приїхала в Скадовськ на відпочинок і встигла прожити в квартирі всього кілька днів.

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна з дітьми, instagram.com)

Відзначимо, що в квартирі не було слідів боротьби, а на вікнах і дверях ознак злому. Тим не менш дрібні садна на носогубних складках хлопчиків можуть говорити про те, що дітям щось примусово вводили в дихальну систему через інгалятор, долаючи їх опір.

Судмедексперти не виключають можливість отруєння. Але токсикологічна експертиза досить складна процедура, яка може зайняти від двох-трьох тижнів до місяця.

Також стало відомо, що під час огляду квартири не було виявлено ніяких слідів отрути, а також місткостей з-під хімічних речовин або ліків, які можуть бути використані при самогубстві.

"І якщо версія про отруєння підтвердиться, то у слідства виникне важливе питання: куди поділася така ємність, і чи не міг цей речовий доказ хтось винести за межі квартири", - йдеться у виданні.

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна з дітьми, instagram.com)

Раніше стало відомо, що Ольга мала власну ріелторську фірму в Херсоні. Останнім часом жінка страждала від важкої депресії.

Ми писали, що мешканці будинку, в якому знайшли загиблих, підозрюють, що жінка сама вбила синів, після чого скоїла суїцид.

Нагадаємо, нещодавно 26-річний рецидивіст, раніше судимий за вбивство, з ножем накинувся на 15-річну школярку прямо посеред вулиці у Чернігівській області. Він примушував її до сексуального акту, погрожуючи розправою.

Також повідомлялося, що підозрюваних у жорстокому вбивстві 48-річного чоловіка у Дніпрі випустили з СІЗО під домашній арешт. Два хлопця 22 і 26 років побили і втопили людину, знімаючи все це на телефон.