Могли побити і вивезти за межі міста: під Тернополем вже тиждень шукають батька двох дітей

Чоловік міг залізти в серйозні борги

Дружина зниклого повідомила, що чоловік міг залізти в серйозні борги. Вона самостійно з'ясувала, що напередодні зникнення він зустрічався з кредиторами. Вони вимагали погасити борги, але Сергій відповів, що у нього немає необхідної суми. Після цього Сергія нібито сильно побили та вивезли за межі Кременця. Жінка звернулася до людей, які можуть бути причетні до зникнення чоловіка і попросила їх вийти на зв'язок.

"Я не знаю, наскільки це правда і про яку суму йде мова, але прошу тих, кому мій чоловік міг заборгувати грошей — вийдіть зі мною на зв'язок. Наша сім'я не має величезних статків. Але прошу вас, не ображайте чоловіка. Зв'яжіться зі мною. Я і сім'я готові з вами говорити та спробуємо повернути борг, хоча б частинами. Будьте милосердними: у нас двоє маленьких дітей. Не позбавляйте мого чоловіка життя", - заявила Ілона Штогун.

Після побиття Сергій міг втратити пам'ять

Вона припустила, що чоловік після побиття міг втратити пам'ять і тому не може повідомити про своє місцезнаходження.

Востаннє Ілона говорила з чоловіком рано вранці 24 березня. Вони, як правило, збиралися вранці на роботу. О 9:00 з ним зв'язку вже не було.

"Все було нормально, ніяких скандалів чи непорозумінь не було. У середу вранці, 24 березня, ми обидва збиралися на роботу — він до себе, а я до себе. Сергій працює торговим представником і в той день з роботи повинен був бути в Почаєві. Але його бачили о 9 ранку в Кременці на вул. Дубенській. Сергій сказав знайомому, що йде у справах, але там у чоловіка не могло бути ніяких справ: за цим напрямком, який він вказав — скрізь тільки житлові будинки", - розповіла жінка.

В день зникнення він поводився незвично

У процесі пошуку Сергія з'ясувалося, що він страждав на ігроманію. І тому Ілона припустила, що він міг набрати кредитів. У день свого зникнення він вийшов з дому трохи швидше, ніж зазвичай і попередив, що затримається ввечері. І як потім дружина згадала – він одягнувся не по погоді: гольф, кофта, штани утеплені.

Після відходу з будинку він подзвонив Ілоні та повідомив, що завів дитину в садок. Після цього вони більше не розмовляли. О 9 ранку з ним намагалися зв'язатися рідні та колеги по роботі – але безрезультатно.

"Ми вже просто не знаємо, куди звертатися. Шукали, де і в кого тільки можна... Я благаю вас, допоможіть. Може, хтось знає, чув або бачив Сергія — зателефонуйте мені чи в поліцію", - звернулася із закликом про допомогу Ілона.

Сергій та Ілона одружені вже 7 років, і виховують двох маленьких дітей – 6-річну доньку Марту і 5-річного Матвія.

Рідні просять допомогти розшукати Сергія Штогуна

Прикмети Сергія Штогуна: волосся темно-русяве, коротко стрижене, блакитні очі, зріст близько 170 см, обличчя смагляве. Був одягнений у чорну куртку, чорну шапку, чорні штани утеплені.

Інформацію можна повідомити за телефонами: 102 або зателефонувати Ілоні Штогун: 097 213 47 52.