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Могла заразити дітей: нові дані про пацієнтку з коронавірусом з Рівного

STYLERКоронавірус    31.03.2020 - 15:49
Могла заразити дітей: нові дані про пацієнтку з коронавірусом з Рівного
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пацієнтка з коронавірусом з Рівного працювала в дитячій бібліотеці

Коронавірус в Україні був зареєстрований у 549 осіб і за даними на 31 березня – 13 осіб загинули. Лідирує за кількістю заражених - Київ, Чернівецька, Тернопільська та Київська область. У Рівненській області зафіксовано 13 випадків захворювання. Як розповів мер Рівного Володимир Хомко, одна з інфікованих – жінка, яка працює в дитячій бібліотеці.

Відомо, що пацієнтці з коронавірусом 51 рік і на цей момент вона госпіталізована в інфекційне відділення центральної лікарні. Її стан медики оцінюють, як важкий. На цей час невідомо, як жінка могла заразитися, оскільки з країни вона не виїжджала. Епідеміологи зараз з'ясовують всіх, з ким вона контактувала. Також відомо, що жінка проживала в одному з мікрорайонів міста Рівне.

"У нас нещодавно було кілька людей з підозрою на це захворювання. Не хотілося б називати їх посади, але вони з широким колом контактів. Тому якби у них підтвердився діагноз – можна було б братися за голову, це була б катастрофа. Але у них просто пневмонія. Лабораторія не підтвердила діагнозу коронавірус", - розповів мер Рівного.

Варто відзначити, що в Рівному було зафіксовано спалах коронавірусу в селі Тинне. Три людини від COVID-2019 померли протягом одного тижня. Всього в рівненській області зафіксовано 13 випадків коронавірусу, ще 16 пацієнтів очікують результати ПЛР-тесту.

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