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Я могла втратити дитину: під Дніпром немовля потрапило до лікарні з передозуванням

STYLERЖиття    24.12.2019 - 15:33
Я могла втратити дитину: під Дніпром немовля потрапило до лікарні з передозуванням
Під Дніпром дитина потрапила в лікарню з передозуванням (Колаж РБК-Україна)

Мама малюка стверджує, що у передозуванні винен дитячий лікар

У місті Павлограді Дніпропетровської області в лікарню швидкої допомоги привезли немовля з передозуванням. Як розповіла мама малюка Олена Грінченко, дитині призначили два препарати з однаковим складом, які і призвели до передозування.

Грінченко повідомила, що педіатр з амбулаторії прописала малюкові два препарати – свічки Лаферобіон і краплі Назоферин. Діагноз, який поставили дитині – ангіна і мама попередила, що може виникнути алергічна реакція. Через кілька днів дитині стало погано і його на швидкій відвезли до лікарні.

"Завідуюча відділенням дитячої поліклініки, яка приймала на швидкій допомозі, сказала, що ці два препарати з однієї групи і потрібно було приймати або одне, або інше, а не обидва разом. Це призвело до передозуванні в організмі дитини і викликало гостру алергічну реакцію. І що це могло закінчитися по-різному, ми вчасно звернулися. Сказала закінчувати прийом раніше призначеного, що горло вона не бачить, щоб було червоне (хоча вранці на прийомі нам у картці написали стабільно червоне)", - розповіла мама дитини.

Малюкові призначили курс уколів, а потім – додатково курс лікування, щоб повністю вивести препарати з організму. Медик почала відмовлятися від своїх слів, коли дізналася, які наслідки для здоров'я дитини мали її призначення.

"Нам робили уколи проти алергії, ми досі п'ємо краплі проти алергії і пили атоксіл три дні. Щоб вивести всі ці препарати з організму, так вона сказала. Зараз вже відмовляється від своїх слів, а я не подумала, що треба це записати. До того ж, дитина на руках, було зовсім не до цього. Допоможіть, будь ласка, мені відновити справедливість. Адже через її недбальство я могла втратити свою дитину", - написала Грінченко.

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