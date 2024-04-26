Не могла говорить и есть: во Львове в реанимацию попала женщина с острой инфекцией

Детали случая

Заведующий реанимационным отделением Виктор Токарев рассказал, что пациентка не могла глотать, говорить, у нее было нарушение зрения и тяжесть дыхания.

Врачи ввели ей противоботулиническую сыворотку, после чего их состояние несколько стабилизировалось.

Известно, что женщина неделю лечилась дома самостоятельно, и за медицинской помощью обратилась только тогда, когда стало плохо.

Неизвестно в какой именно еде был возбудитель ботулизма. Однако пациентка говорит, что мяса, консервов и домашних закруток не ела.

Заведующая отделом мониторинга и реагирования на опасности Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Ирина Кулиш заявила, что это уже второй случай ботулизма в 2024 году. В прошлом году во Львовской области был один случай ботулизма, в 2022 году - пять.

Симптомы ботулизма

Ранние симптомы включают заметную усталость, слабость и головокружение, обычно сопровождающиеся затуманением зрения (двоением в глазах), сухостью во рту и трудностями с глотанием и речью.

Также могут возникнуть рвота, диарея, запор и вздутие живота. Заболевание может прогрессировать до слабости шеи и рук, после чего наблюдается поражение мышц шеи и конечностей.

Важно помнить, что ботулизм не передается от человека человеку.

Для профилактики пищевого ботулизма нужно соблюдать правила гигиены и надлежащей практики приготовления пищи, в частности, при нагревании и стерилизации.

Особое внимание нужно уделять консервам (мясу, грибам, овощам), рыбе (вяленой, копченой, соленой), морепродуктам, колбасным изделиям.

Как уберечься

Чтобы уберечься от ботулизма, нужно избегать потребления: