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Могилизация: обращение Оли Поляковой к россиянам стало хитом (видео)

Коллаж РБК-Украина: Оля Полякова резко отреагировала на митинги в РФ против мобилизации
Автор: Владимир Костырин

Оля Полякова отреагировала на акции протеста в РФ из-за мобилизации, объявленной 21 сентября диктатором Владимиром Путиным, чтобы набрать новых солдат для войны против Украины. Резкое обращение звезды к россиянам вдохновило украинского музыканта и блогера на создание песни.

Слова из речи Королевы ночи Ваня Рассел положил на музыку, и для клипа "Могилизация" использовал кадры с митингов в России. Такой новый хит Полякова опубликовала в своем Instagram.

Артистка, комментируя нынешние лозунги россиян "Жизнь нашим детям!" с акций протеста, обратила внимание, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину они предпочли просто наблюдать за происходящим на ТВ и в интернете, как семь месяцев войска РФ бомбили украинские города, заваливали ракетами, как гибли люди под атаками оккупантов.

Теперь же, когда россиян самих коснулся риск пополнить поредевшие из-за огромных потерь ряды армии РФ, и соответственно разделить печальную участь захватчиков - они вдруг запаниковали.

"А где же вы раньше были!? Только когда вас, россияне, это коснулось лично, и страх за своих детишек заставил вас наконец-то выйти на улицу, и вы наконец вышли, и вы наконец орете! А наших детей вам жалко не было!? А нашим детям жизнь была не нужна!?" - задает Оля Полякова риторический вопрос.

Артистка подчеркивает, что теперь россиянам придется пожинать плоды своего молчания и "неспособности противостоять вашему кровавому вурдалаку, у которого аппетит к мяску ваших отпрысков только разыгрался".

Вот сама речь Поляковой:

Видео: обращение Поляковой к россиянам об их протестах против мобилизации

Из такого гневного видеообращения Поляковой к россиянам блогер Ваня Рассел сделал музыкальный "клип". Трек оценила и сама звезда, выложив хит в своем аккаунте.

Вот какая получилась песня с названием "Могилизация":

Видео: из речи Оли Поляковой к россиянам сделали песню "Могилизация"

Напомним, ранее в сети появилось курьезное видео, как в российском Екатеринбурге силовики на митинге задержали агитаторов за мобилизацию.

Также мы писали о том, что ранее Оля Полякова сожгла свой кокошник, причем "мистическим" способом.

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