Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафос

Наталю Могилевську розкритикували за проведений нею прямий ефір
Наталя Могилевська - популярна українська співачка та переможниця шоу Танців з зірками 2019 разом з глядачем заспівала нові вірші до музики гімну України, а також провела прямий ефір. Шанувальники артистки зовсім не оцінили виступи улюбленої виконавиці і здивувалися її поведінкою. Реакція фанатів з'явилася під останнім постом Могилевської на її сторінці в Instagram.
"Коли я дізналася про повернення наших героїв, я зробила незапланованний виступ. І я впевнена, що коли мільйони людей одночасно читають молитву, я вірю, що цей намір стає в мільйони разів сильнішим, він здійснюється. Я зробила молитву за нашу світлу перемогу в прямому ефірі разом з глядачем і заспівала нові вірші до музики Гімну України, які написала ще в День Незалежності і презентувала на своему благодійному концерті для підтримки та реконструкції Національного Ботанічного Саду. Дякую оркестрові телеканалу 1+1 за підтримку цієї сердечної імпровізації ", - написала співачка.
Підписники вважають, що Наташі ще потрібно багато чому навчитися. Вона зовсім не підходить на роль ведучої, та дуже їх розчарувала.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Відео: Наталя Могилевська виконала пісню "В Києві осінь" (YouTube/1+1)
Як ми раніше повідомляли, Влад Яма висловився про результати третього ефіру Танці з зірками 2019.
Читайте також Різатдінова зізналася в почуттях до партнера Танці з зірками 2019.