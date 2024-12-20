Могилевская откровенно ответила, есть ли у ее приемных дочерей звездная болезнь

Так, Наталья рассказала, что, несмотря на жизнь в звездной семье, она учит дочерей ценить деньги и правильно ими распоряжаться.

Поэтому подарки от мамы девочки получают только по случаю особых праздников, и, как отмечает Наталья, они обычно не являются дорогими.

"Все спрашивают, не имеют ли мои дети «звездной болезни». Ведь так много подарков и они живут в семье, которая имеет деньги. Во-первых, это относительно, потому что во время коронавируса и войны артисты совсем иначе начали жить. Но не в том дело. Действительно, очень огромное количество подарков передают детям на каждом концерте", - поделилась артистка.

Наталья Могилевская с дочкой Софией (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"У нас с этим очень строго. Я хочу, чтобы дети не были капризными. А четко знали, как прожить на небольшие деньги в месяц. Вот поверьте, я точно помню, как это. Я все умею делать", - добавила она.

Могилевская подчеркивает, что приучает Мишель и Софию самостоятельно заботиться о быте. Даже в раннем возрасте девочки уже освоили все домашние обязанности. Однако вознаграждение за свой труд Софийка и Мишель получают только на большие праздники.

"Поэтому они у меня и сами делают стирку, и готовить тоже умеют. Малая даже протирает тарелочки, умеет все складывать, одеваться самостоятельно. Старается помогать во всех делах. В доме такие правила. У нас с подарками очень четко и скромно. И если дарят, то я откладываю. Для того, чтобы подарить их в день рождения или в новогоднюю ночь. Можно, но немного и не постоянно. И подарки довольно скромные. В этом должен быть баланс. Дети знают, что если они попросят, то совсем не факт", - призналась знаменитость.

Наталья Могилевская с дочкой Софией (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Более того, певица говорит, что ее Мишель некоторое время обходилась без телефона. Наталья была убеждена, что это может мешать обучению. Лишь впоследствии она решила подарить гаджет старшей дочери, но перед этим ввела четкие правила его использования.

"У старшей дочери и телефона не было. Не потому, что мы не хотели, а просто, чтобы она училась. Сейчас уже подарили. Но там есть серьезные ограничения - больше, чем у других детей. С телефоном час или максимум два на выходные в день", - рассказала исполнительница.

Наталья Могилевская с дочками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, что много читает книг по психологии и воспитанию, отмечая моменты, которые хотела бы обсудить с Мишель.

Тогда она отметила, что обе ее дочери имеют большой талант: они прекрасно поют и танцуют. В то же время она не уверена, что их будущее непременно будет связано с творчеством.