RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могилевская стала жертвой мошенников из-за "детского конкурса талантов": что известно

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталья Могилевская пожаловалась, что стала жертвой мошенников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Подробности

В своем блоге артистка рассказала, что на днях в соцсетях появилась информация, что она якобы участвует в каком-то детском конкурсе талантов, а именно - будет председателем жюри.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Организаторы-мошенники активно принимают заявки и делают это за финансовый взнос.

"Хочу сказать, что я не участвую в этом конкурсе. Вся достоверная информация только на моих официальных страницах", - подчеркнула Могилевская.

Наталья Могилевская стала жертвой шахраїв (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также Наталья призвала поклонников не покупать медицинские препараты, которые рекламируют от ее имени.

"И, пожалуйста, не покупайте никаких медицинских препаратов, которые рекламируют от моего имени. Это тоже фейк!", - добавила знаменитость.

Недавно тяжелобольная Тишкевич пожаловалась на мошенников.

Также Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї в УкраїніНаталья Могилевскаязвезды шоу-бизнеса