Міг заразитися через приправу: у Львові студент потрапив у лікарню з рідкісним захворюванням

У Львові 22-річний молодий чоловік опинився в реанімації через незрозумілу геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. Про це повідомили у Львівському лабораторному обласному центрі.

Повідомляється, що 22-річний студент, який живе і навчається у Львові, захворів ще 8 жовтня. У нього почалася загальна слабкість, біль у горлі, нежить і висока температура тіла до 38,5 С. Загальний стан погіршився головним болем, потім з'явився кашель, нудота і блювота. На домашньому лікуванні він перебував майже 6 днів, а потім звернувся за допомогою до медиків в КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна лікарня".

Після огляду молодого чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення і поставили йому діагноз при вступі: Гостре респіраторне захворювання. Нейротоксикоз.

Через кілька днів у пацієнта почали відзначатися порушення в роботі нирок, а при лабораторному аналізі крові у неї були виявлені антитіла до вірусу Puumala.

Медики почали епідеміологічне розслідування і з'ясували, що рідкісним вірусом студент міг заразитися при вживанні приправ "Зіра", які вирощують в Південно-Східній Азії і продають на ринку у Львові. Приправи ці реалізовували на вагу, а не у фасованому і упакованому вигляді, і в них могли потрапити екскременти гризунів.