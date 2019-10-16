ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міг заразитися через приправу: у Львові студент потрапив у лікарню з рідкісним захворюванням

STYLERЖиття    16.10.2019 - 21:56
Міг заразитися через приправу: у Львові студент потрапив у лікарню з рідкісним захворюванням
У Львові студент потрапив в реанімацію через рідкісне захворювання (Колаж РБК-Україна)

Студент тиждень лікувався самостійно, а потім потрапив у реанімацію

У Львові 22-річний молодий чоловік опинився в реанімації через незрозумілу геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. Про це повідомили у Львівському лабораторному обласному центрі.

Повідомляється, що 22-річний студент, який живе і навчається у Львові, захворів ще 8 жовтня. У нього почалася загальна слабкість, біль у горлі, нежить і висока температура тіла до 38,5 С. Загальний стан погіршився головним болем, потім з'явився кашель, нудота і блювота. На домашньому лікуванні він перебував майже 6 днів, а потім звернувся за допомогою до медиків в КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна лікарня".

Після огляду молодого чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення і поставили йому діагноз при вступі: Гостре респіраторне захворювання. Нейротоксикоз.

Через кілька днів у пацієнта почали відзначатися порушення в роботі нирок, а при лабораторному аналізі крові у неї були виявлені антитіла до вірусу Puumala.

Медики почали епідеміологічне розслідування і з'ясували, що рідкісним вірусом студент міг заразитися при вживанні приправ "Зіра", які вирощують в Південно-Східній Азії і продають на ринку у Львові. Приправи ці реалізовували на вагу, а не у фасованому і упакованому вигляді, і в них могли потрапити екскременти гризунів.

Це важка тема для мене: Олександр Пономарьов зробив зізнання про своє здоров'я У Харків просочилася смертельна хвороба
Новини України вирусболезньинфекция
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся