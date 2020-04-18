Міг статися ядерний вибух: експерт шокував правдою про пожежу в Чорнобилі

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалася 4 квітня, шокувала своїми масштабами. Вогнем було знищено 35 тисяч гектарів лісу і, якщо б пожежа дісталася до сховища ядерних відходів та енергоблоків ЧАЕС, могло б статися непоправне.

Фахівець з моделювання розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі, професор Іван Ковальц розповів, що потрібно знати про пожежу і які наслідки чекають українців після. Про це повідомляють "ФАКТИ".

"Добре, якщо пожежу на цей раз дійсно остаточно загасили. Справа в тому, що 6 квітня вже звітували про те, що пожежа згашена. Залишалося якесь тління. А потім все знову загорілося. Так що подивимося, як буде на цей раз. Я сумніваюся, що вони просто так взяли і все загасили повністю. Швидше за все, вогонь просто вдалося зупинити біля енергоблоків", - сказав Іван Ковалець.

Також експерт згадав про сховище ядерних відходів, де накопичилася величезна кількість радіоактивних речовин. Якщо б пожежа до сховища добралася, то катастрофа була б неминуча.

"Під час пожежі обговорювалися різні ризики, але про те, що може загорітися сховище ядерних відходів, ніхто навіть не говорив. Є таке поняття, як "повторна критичність", тобто повторність ймовірності ядерної реакції. Чи може на це вплинути пожежа? Я ніколи не оцінював. Ризик був. Мізерний, але був. Теоретично міг би статися навіть ядерний вибух. Це не виключено", - прокоментував Іван Ковальц.

Нагадаємо, що шахраї наживаються на пожежах у Чорнобилі.

Раніше ми писали про те, що правоохоронці повідомили про підозру в причетності до лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження одного з паліїв.