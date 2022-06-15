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Він міг купити іграшку або ровер: 10-річний українець передав всі свої заощадження для ЗСУ

Дитина віддала всі свої заощадження ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

10-річний хлопчик з Шепетівки передав ВСУ всі заощадження, щоб вони купили портативний зарядний пристрій.

Про такий неймовірний вчинок дитини розповіли в Генеральному штабі ЗСУ на Facebook.

Що відомо про маленького українця

Маленького патріота звуть Остап, йому 10 років і він живе в Шепетівці. За весь час він заощадив 300 доларів. Хлопчик розповів, що це все його заощадження, які він збирав, щоб придбати портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для зенітників.

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду і свята використовуємо на покупку бронежилета. Військовим потрібні, це врятує комусь життя. Вони нас захищають", - розповіла мама дитини Наталя.

Жінка пояснила, що коштів на покупку бронежилета, синові не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.

Військові були розчулені

Наші захисники були неймовірно зворушені вчинком підлітка.

"Він міг купити собі іграшку або ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все обов'язково буде добре завдяки таким дітям, як Остап, - розповіли воїни.

Остап по-дитячому щиро радіє своїм успіхам, але по-дорослому радіє своєму вчинку.

10-річний Остап передав всі свої гроші на потреби ЗСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, що це не перший випадок таких вчинків з боку українських дітей. Так, учні київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ.

Як ми раніше повідомляли, 9-річна українка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.

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