"Міг 10 разів загинути в Афгані, але помер від COVID-19": у Анатолія Анатоліча сталося горе в сім'ї

Анатолій Анатоліч розповів про трагедію в родині. У відомого телеведучого і блогера від коронавірусу помер хрещений батько.

"Мій батько загинув у бійці. Мій хрещений міг загинути 10 разів в Афгані, або потім ще раз 20 в бійках, але ні. Він помер від COVID-19", - зазначив телеведучий.

Він також розповів, що хресний не був щеплений. Він збирався вакцинуватися, але все не було часу, оскільки був зайнятий іншими справами.

Анатолій Анатоліч закликав українців не затягувати з щепленням.

"Тому антиваксери йдуть в д*пу з будь-якими своїми аргументами. Занадто багато смертей навколо мене від цієї хвороби. Бережіть себе, дуже прошу. І цінуйте своїх близьких", - написав телеведучий.

Анатолій з братом і хрещеним (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)