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"Міг 10 разів загинути в Афгані, але помер від COVID-19": у Анатолія Анатоліча сталося горе в сім'ї

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Неділя 31 жовтня 2021 19:47
"Міг 10 разів загинути в Афгані, але помер від COVID-19": у Анатолія Анатоліча сталося горе в сім'ї Фото: Анатолій Анатоліч (instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Роман Мирончук

Анатолій Анатоліч розповів про трагедію в родині. У відомого телеведучого і блогера від коронавірусу помер хрещений батько.

Про це Анатолій написав у Instagram.

"Мій батько загинув у бійці. Мій хрещений міг загинути 10 разів в Афгані, або потім ще раз 20 в бійках, але ні. Він помер від COVID-19", - зазначив телеведучий.

Він також розповів, що хресний не був щеплений. Він збирався вакцинуватися, але все не було часу, оскільки був зайнятий іншими справами.

Анатолій Анатоліч закликав українців не затягувати з щепленням.

"Тому антиваксери йдуть в д*пу з будь-якими своїми аргументами. Занадто багато смертей навколо мене від цієї хвороби. Бережіть себе, дуже прошу. І цінуйте своїх близьких", - написав телеведучий.

&quot;Міг 10 разів загинути в Афгані, але помер від COVID-19&quot;: у Анатолія Анатоліча сталося горе в сім'ї

Анатолій з братом і хрещеним (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Нагадаємо, у МОЗ назвали перелік симптомів, коли потрібно викликати "швидку" при коронавірусі. Лікарі підкреслили, що тільки висока температура не повинна бути причиною виклику медиків.

Ми також писали про те, що глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, як швидко після перенесеного COVID-19 потрібно вакцинуватися. Крім того, медик назвав, які можуть бути протипоказання до вакцинації.

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Анатолий Анатолич Коронавірус
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