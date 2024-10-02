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"Мое тело было изуродовано". Тринчер сделала откровенное признание о сексе с бывшим

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер рассказала о мужчине, в отношениях с которым испытала сексуальное насилие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "Перепрошую".

Так, по словам исполнительницы, когда-то она находилась в абьюзивных отношениях с партнером, который был значительно старше ее.

Однажды, после того, как ее экс совершил над ней сексуальное насилие, она сбежала.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я пыталась выйти из этих аюзивных отношений. Я выскочила в мамину квартиру и у меня какой-то был такой сильный вечер рефлексии, потому что я была совсем потерянным ребенком. Я смотрела на себя в зеркало и чувствовала, как будто мое тело было изуродовано. Вот я смотрела и прямо его так касалась и думала: "Боже, мне так жаль, что я это все терплю", - вспомнила Анна.

Именно тогда, когда артистка поняла, что слишком часто испытывает сильное отвращение к своему телу, у нее произошел первый шаг на пути к любви к себе.

"Я смотрела и такая: "как я могу так с собой вообще поступать. Мне было так жаль, я так плакала из-за этого. Я вышла из этих отношений", - поделилась звезда.

 

Напомним, в одном из своих интервью Тринчер рассказывала, что ей было 18 лет, когда она состояла в отношениях с 33-летним мужчиной.

Артистка отметила, что избранник ее не бил, но морально издевался. Отношения длились недолго, но после них Аня полгода боялась мужчин и держала их на дистанции. 

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