"Моє серце болить": Алек Болдуін вперше висловився про вбивство оператора-українки

63-річний актор висловив співчуття родині 42-річної Галини, яка загинула через постріл, зроблений ним на зйомках.

Болдуін каже, що співпрацює зі слідством і підтримує зв'язок з родиною Галини.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я максимально співпрацюю зі слідством, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", - заявив Болдуін.

Раніше актор видалив зі своїх соціальних мереж всі згадки про фільм, фото і відео зі зйомок.

Фото: знімальна група фільму" іржа " (instagram.com/halynahutchins)

Що сталося в цей трагічний день

На зйомках гостросюжетного вестерну "Іржа" в Нью-Мексико, США стався нещасний випадок, через який 42-річна Галина Гатчинс отримала поранення в живіт і померла, а 48-річний режисер-сценарист Джоуел Сноуз був поранений (за деякими даними він у важкому стані).

Спочатку повідомлялося, що Болдуін вистрілив під час репетиції, а реквізитна зброя виявилася заряджена бойовими патронами. Пізніше з'явилася інформація, що дійсно в пістолеті була бойова куля, яка розірвалася в стовбурі, так як зброя не була бойовою. Оператора і режисера поранило осколками, від чого перша померла в лікарні.

Фото: загибла Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)

У Галини залишився чоловік Метью Хатчінс і маленький син Андрос, 2013 року народження.

У Болдуіна є доросла дочка від актриси Кім Бейсінгер, а також шестеро маленьких дітей від другої дружини Хіларі.