"Модное" овсяное молоко оказалось вредным: диетологи назвали главную опасность

В чем вред овсяного молока

Многие переходят на овсяное молоко из-за того, что оно не содержит глютен. Но, как уверяют эксперты, это совсем не так.

"Хотя овес естественным образом не содержит глютена, он имеет более высокий риск перекрестного заражения, поскольку обычно его производят на предприятиях, производящих продукты, содержащие глютен", - заявляет Сэмюэлс.

Какое молоко лучше - овсяное или обычное (фото: freepik.com)

А потому если вы следите за уровнем сахара в крови, или просто хотите похудеть, употребление овсяного молока может вам навредить. Более того, в таком продукте немало углеводов и могут быть пестициды с не очень полезными видами масел.

"Овес - это культура, которая сильно обрабатывается пестицидами, поэтому, если вы пьете молоко, я настоятельно рекомендую выбирать органическое. Одна чашка овсяного молока содержит такое же количество углеводов, как и ломтик хлеба, примерно 15 граммов. К тому же, когда овес перерабатывается в овсяное молоко, крахмал в овсе расщепляется до простых сахаров", - подчеркнула Мешулам.