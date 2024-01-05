RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Модное" овсяное молоко оказалось вредным: диетологи назвали главную опасность

Почему не стоит пить овсяное молоко (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Овсяное молоко уже несколько лет активно вытесняет обычное. Оно становится еще более модным, но не все знают, действительно ли такой продукт полезен и не вредит здоровью. Диетологи Марисса Мешулам, Тамар Сэмюэлс и Шэрон Палмер объяснили, в чем опасность овсяного молока.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HuffPost.

В чем вред овсяного молока

Многие переходят на овсяное молоко из-за того, что оно не содержит глютен. Но, как уверяют эксперты, это совсем не так.

"Хотя овес естественным образом не содержит глютена, он имеет более высокий риск перекрестного заражения, поскольку обычно его производят на предприятиях, производящих продукты, содержащие глютен", - заявляет Сэмюэлс.

Какое молоко лучше - овсяное или обычное (фото: freepik.com)

А потому если вы следите за уровнем сахара в крови, или просто хотите похудеть, употребление овсяного молока может вам навредить. Более того, в таком продукте немало углеводов и могут быть пестициды с не очень полезными видами масел.

"Овес - это культура, которая сильно обрабатывается пестицидами, поэтому, если вы пьете молоко, я настоятельно рекомендую выбирать органическое. Одна чашка овсяного молока содержит такое же количество углеводов, как и ломтик хлеба, примерно 15 граммов. К тому же, когда овес перерабатывается в овсяное молоко, крахмал в овсе расщепляется до простых сахаров", - подчеркнула Мешулам.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоров'япродуктиздоровяЗдоровая еда