Модель увеличила грудь до размера 34W и совершенно счастлива: как она выглядит

Демора Аварис - одна из самых популярных моделей на сайте для взрослых LoyalFuns. Ее жизнь полностью изменилась, когда она начала исследовать фетиш увеличения груди. Это стало определенным переломом, сосредоточенным вокруг фантазий человека, грудь которого постепенно или внезапно увеличивается до гигантских размеров.

Сначала Демора носила искусственную грудь, но поняв, что любит свои активы, она решила воплотить мечту в реальность. Сейчас она перенесла уже четыре операции по жировой пересадке, чтобы увеличить грудь до размера 34W.

Она считает, что эта трансформация научила ее подлинному значению уверенности в себе и признается, что никогда раньше в жизни не чувствовала себя так уверенно.

Со своим мужем женщина живет в счастливом браке уже 17 лет, у них пятеро детей. Демора постоянно отмечает свой внешний вид и выступает за бодипозитив. Она считает, что люди должны делать все, что делает их счастливыми, даже если они предпочитают операцию.

Демора Аварис (фото: instagram.com/demora.avarice)

Уже почти 7 лет она работает в индустрии для взрослых и сейчас фетиш не только для своего любимого мужчины, но и для многих других людей. Дополнительно это приносит большую сумму в семейный бюджет.

Ее первая операция заключалась в том, чтобы исправить повреждения после двух кесарево сечений, гистерэктомии и сколиоза.

"Это была абдоминопластика, пластика фланга, бразильская подтяжка ягодиц и перенос жира на грудь. Я подумала, что если они лишаются жира, я могла бы себе сделать замечательные ягодицы. А впоследствии я поняла, что стоит перенести немного жира на грудь. А потом сделала еще три таких операции", - рассказала Демора.

Сейчас она чувствует себя прекрасно и считает, что любой путь будет хорош для такой цели. Если что-то делает вас счастливым, и это наполняет вас уверенностью - вы на правильном пути.

Демора Аварис (фото: instagram.com/demora.avarice)

"Мой муж всегда является моим поклонником номер один и лучшим другом - и в хорошие, и в плохие дни. И он гораздо счастливее, что я нахожусь в хорошем психологическом состоянии. Я знаю, что Грег никогда меня не покинет, даже если я потеряю работу. Он все равно будет рядом со мной и будет любить меня так же", - рассказала женщина.

Демора Аварис с мужем Грегом (фото: instagram.com/demora.avarice)