Модель відповіла хейтерам на звинувачення в оголеній фотосесії в Дубаї: "я це ціную"

Вона подякувала всім, хто підтримав її в даній ситуації.

"Хочу сказати спасибі тим, хто мене підтримує у цій ситуації. Я це дуже ціную. Всім іншим дякую за піар. Тут кожен показав своє справжнє обличчя. А у мене подяки вистачить на всіх. Хто чим наповнений - той тим і ділиться. Про себе судіть самі", - зазначила Федчук.

Маріанна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)

Варто зазначити, що раніше дівчина говорила, що на оголеній фотосесії в Дубаї її не було. Вона була незадоволена тим, що ЗМІ вирішили зібрати по локації фото тих, хто був на той момент в ОАЕ.

Її фотографії і прізвище з'явилися в закордонному виданні Daily Mail, і вони там залишаються по цей час.

Маріанна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)