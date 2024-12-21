Модель Кристина Пономар "разнесла" Vogue Ukraine за обложку с француженкой. Что известно о скандале

Что говорит Пономар

Всемирно известная модель, которая участвовала в показах и рекламных кампаниях Prada, Givenchy, Lanvin, Valentino, Saint Laurent и ряда других, не стала скрывать своего негатива из-за всей этой ситуации. В stories в Instagram она подчеркнула, что француженка после выпуска свежего номера украинского Vogue даже не запостила это в своих соцсетях, не выставила это в stories, поскольку ей, по мнению украинки, на это совершенно все равно.

Пономар не понимает, почему команда украинского Vogue не хочет поддерживать и продвигать украинских моделей, делая их узнаваемыми на весь мир. Также Кристина отметила, что главный редактор Vogue Ukraine - Веня Брикалин - после ряда этих заявлений заблокировал ее в соцсетях.

Кристина Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)

"Когда я открыла показ Prada, главный редактор Vogue Ukraine сказал мне, что пока что очередь до украинских моделей на обложку не дошла, потому что все они были заняты. Заняты бразильянками, полячками, американками, итальянками и другими. Если вам кажется, что я просто обиженная девушка, у которой нет обложки Vogue, то это не так. Просто я считаю, что украинский журнал о моде, особенно во время войны, должен транслировать, что украинские модели что-то делают в этом мире", - сказала с эмоциями девушка.

"А когда сегодня я пришла на вечеринку Vogue, мне все говорили: "Ой, извини, мне нужно пойти дальше поздороваться". Потому что никто меня не знал. Вы знали первую украинку, которая открыла показ Prada? Нет, не знали. И я не знала, пока мне об этом не сказали, когда я открыла показ Prada. Это была Наталья Чабаненко. Кстати, она есть в последнем номере Vogue, но ее нет на обложке. И никогда не было", - также отметила она.

Кристина Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)

Пономар не боится, что может остаться без приглашений на модельные вечеринки, но хочет, чтобы все услышали ее мнение, а потому даже оставила эти видео в отдельном посте, чтобы сделать репост смог каждый желающий.

"Мне абсолютно безразлично, что больше ни один модный журнал меня не позовет ни на какую вечеринку, потому что это вообще не ценность в этом мире. Я считаю, что если вы хотите, чтобы Украина была сильной и независимой, и чтобы когда модель из Украины в другой стране говорила, что она из Украины, ее не спрашивали, часть ли это России, надо, чтобы на обложках этого долбаного Vogue были не француженки, а украинки", - заявила модель.

Кроме того, Пономар вспомнила тот самый показ Prada, в котором участвовала в 2022 году. Там присутствовала и россиянка, которая, по ее словам, сейчас "работает прекрасно", ведь она имела свою обложку Vogue, в отличие от украинки.

"Когда я его открыла, а она была 29 или 39, через два месяца с ней вышла обложка Vogue. И она работает прекрасно. И что вы думаете? Ее знали по всему миру, потому что у нее была обложка Vogue, а меня нет. Потому что моя страна забила на это *уй", - эмоционально высказалась девушка.

Реакция представителей Vogue

На ее критику уже отреагировала стилист Vogue Ukraine Светлана Манукян, и в своем Telegram-канале она отметила, что "не позволит обесценить колоссальную работу", которая была сделана. Манукян также обнародовала фото обложек Vogue Ukraine, главными героями которых становились известные украинцы.

Пост Светланы Манукян (фото: t.me/ddimepiece)

Пост Светланы Манукян (фото: t.me/ddimepiece)

Ответ Кристины

Но Кристина не стала медлить с ответом и поделилась в соцсетях реакцией.

"Это прикол планетарного масштаба. Ставить в пример 6-7 обложек с украинцами в противовес другим обложкам - кринж. Если вы не видите проблемы, то мне жаль. Потому что никто не видит. Мы и дальше даже представления не имеем, что делают украинцы для мира и дальше вдохновляемся всеми, кроме себя. Это маразм", - отметила модель.

Позже Кристина также поделилась реакцией представителей украинского Vogue, которые, по ее словам, отметили, что она "ничего не достигла", и вместо официального комментария "пошли оскорблять и объяснять, как жить".

Один из комментариев Кристины Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)

Кристина Пономар, как известно, в мае этого года объявила о завершении модельной карьеры, которую она начала в 2015. Ей удалось поработать с изветсными марками и присоединиться к совместным проектам с мировыми моделями и селебрити.

Девушка говорила, что потеряла интерес к модельному бизнесу и сменила приоритеты в жизни, а потому решилась на подобное решение.

Кристина Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)