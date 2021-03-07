Численні поранення: у Києві затримали підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської

Так, 7 березня, близько трьох годин ранку в столичну поліцію надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті у будинку по проспекту Бажана.

Загиблою виявилася 37-річна старший інспектор одного з департаментів Нацполіції України.

Попередньою причиною вбивства є конфлікт, який раптово виник між підозрюваною і загиблою, які були між собою знайомі. Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі злочину. Також призначено низку експертиз.

Якщо вина буде доведена, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Загибла (фото: facebook.com/no.novoyaz)