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Численні поранення: у Києві затримали підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 17:53
Численні поранення: у Києві затримали підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської У Києві затримали підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 7 березня, у Києві в Дарницькому районі затримали 37-річну підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської, якій завдали численні колото-різані поранення і інші травми.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй сторінці в Facebook.

Так, 7 березня, близько трьох годин ранку в столичну поліцію надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті у будинку по проспекту Бажана.

Загиблою виявилася 37-річна старший інспектор одного з департаментів Нацполіції України.

Попередньою причиною вбивства є конфлікт, який раптово виник між підозрюваною і загиблою, які були між собою знайомі. Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі злочину. Також призначено низку експертиз.

Якщо вина буде доведена, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Численні поранення: у Києві затримали підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської

Загибла (фото: facebook.com/no.novoyaz)

Нагадаємо, під Запоріжжям 14-річний підліток допоміг поліції розкрити вбивство чоловіка, який зник і перестав виходити на зв'язок зі своєю дружиною. Хлопець вказав правоохоронцям на заховане тіло в лісі. Він також повідав цікаві деталі з життя загиблого.

Раніше в Одесі сталося жахливе вбивство. На вулиці затримали чоловіка з ножем в руках, який ніс відрізану голову.

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