Було багато свідків: Гонтарєва розкрила деталі ДТП в Лондоні

Валерія Гонтарєва (Фото: УНІАН)

Валерія Гонтарєва назвала ім'я водія, який її збив на переході

Валерія Гонтарєва потрапила в ДТП у Лондоні та в лікарні готується до другої операції. Колишня глава Національного банку України, який проживає зараз в столиці Великої Британії, змогла дізнатися ім'я водія автомобіля, що її збив, та розповіла подробиці події.

Постраждала 54-річна фінансистка зазначила в своєму мессенджері, що друзі не вірять у нещасний випадок, передає The Page.

Гонтарєву збила машина на перехресті в центрі міста. Її госпіталізували в лікарню з серйозними травмами, і лікарі 27 серпня провели першу операцію. Тепер необхідна ще одна.

Інціедент розслідує поліція.

За словами Гонтарєвої, в момент аварії кругом було багато свідків, всюди встановлені камери спостереження, запис з яких зараз вивчають поліцейські.

Вона додала, що все сталося буквально за одну мить - авто переїхало їй праву стопу, після чого вона впала на дорогу.

Валерія Гонтарєва (Фото: УНІАН)

"Поламала всі кістки стопи, і ще пошкоджені коліна... Мої друзі не вірять, що це нещасний випадок, і вважають, що Коломойський перейшов від погроз до дій... Мені складно сказати, це було вдень, все сталося за 1 секунду і я впала на дорогу. Але там було багато свідків і камери CCTV", - розповіла Гонтарєва.

Екс-глава НБУ отримала від правоохоронців дані водія і номер автомобіля - це виходець з арабських країн Монір Малік.

"Подивимося, що вони там побачать по камерах, я ж наразі в госпіталі", - додала Гонтарєва.

Скрін с Messenger Валерії Гонтарєвої

Раніше ми писали, що шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в соцмережах прокоментував ситуацію з ДТП, винуватицею якого виявилася мама його дружини. Телеведучий розповів, що його сім'я максимально щиро співчуває постраждалим і готова надавати їм будь-яку матеріальну допомогу.

Також повідомлялося, що в ДТП потрапив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар - він повертався з Києва у Львівську область на автомобілі BlaBlaCar та потрапив в аварію під Житомиром.