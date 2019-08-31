Було багато свідків: Гонтарєва розкрила деталі ДТП в Лондоні

Валерія Гонтарєва назвала ім'я водія, який її збив на переході
Валерія Гонтарєва потрапила в ДТП у Лондоні та в лікарні готується до другої операції. Колишня глава Національного банку України, який проживає зараз в столиці Великої Британії, змогла дізнатися ім'я водія автомобіля, що її збив, та розповіла подробиці події.
Постраждала 54-річна фінансистка зазначила в своєму мессенджері, що друзі не вірять у нещасний випадок, передає The Page.
Гонтарєву збила машина на перехресті в центрі міста. Її госпіталізували в лікарню з серйозними травмами, і лікарі 27 серпня провели першу операцію. Тепер необхідна ще одна.
Інціедент розслідує поліція.
За словами Гонтарєвої, в момент аварії кругом було багато свідків, всюди встановлені камери спостереження, запис з яких зараз вивчають поліцейські.
Вона додала, що все сталося буквально за одну мить - авто переїхало їй праву стопу, після чого вона впала на дорогу.
Валерія Гонтарєва (Фото: УНІАН)
"Поламала всі кістки стопи, і ще пошкоджені коліна... Мої друзі не вірять, що це нещасний випадок, і вважають, що Коломойський перейшов від погроз до дій... Мені складно сказати, це було вдень, все сталося за 1 секунду і я впала на дорогу. Але там було багато свідків і камери CCTV", - розповіла Гонтарєва.
Екс-глава НБУ отримала від правоохоронців дані водія і номер автомобіля - це виходець з арабських країн Монір Малік.
"Подивимося, що вони там побачать по камерах, я ж наразі в госпіталі", - додала Гонтарєва.
Скрін с Messenger Валерії Гонтарєвої
Раніше ми писали, що шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в соцмережах прокоментував ситуацію з ДТП, винуватицею якого виявилася мама його дружини. Телеведучий розповів, що його сім'я максимально щиро співчуває постраждалим і готова надавати їм будь-яку матеріальну допомогу.
Також повідомлялося, що в ДТП потрапив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар - він повертався з Києва у Львівську область на автомобілі BlaBlaCar та потрапив в аварію під Житомиром.