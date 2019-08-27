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Багато хто не знає, що хворий: Супрун розповіла про симптоми смертельної недуги

STYLERЖиття    27.08.2019 - 08:07
Багато хто не знає, що хворий: Супрун розповіла про симптоми смертельної недуги
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун нагадала про важливість своєчасної діагностики та лікування

Уляна Супрун розповіла про симптоми смертельно небезпечної хвороби - туберкульозу. На своїй сторінці у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я пише, що кожна п'ята хвора людина не знає про свій діагноз і не звертається за медичною допомогою.

Небезпека несвоєчасної діагностики туберкульозу полягає і в тому, що носій протягом року може заразити від 10 до 15 людей.

Супрун пише, що туберкульоз у більшості випадків виліковний, але дуже важливо вчасно виявити небезпечне захворювання і почати лікування.

Так, Центр громадського здоров'я України пропонує анонімну скринінгову анкету, що містить 13 питань. Результати тесту покажуть, чи є у людини ризики захворіти на туберкульоз.

Крім того, за результатами опитування можна отримати рекомендацію пройти додаткове обстеження.

Тим не менш, в. о. міністра охорони здоров'я вважає, що онлайн тест не замінить повноцінну консультацію лікаря при появі будь-якої підозри або тривожних симптомів.

Багато хто не знає, що хворий: Супрун розповіла про симптоми смертельної недуги

Супрун розповіла про симптоми туберкульозу (фото: facebook.com moz.ukr)

"Туберкульоз - це небезпечна хвороба, яка передається через повітря. Заразитися можна під час тривалого перебування в закритому приміщенні разом з людиною, хворою на туберкульоз легень, яка кашляє і не отримує лікування", - пише очільниця МОЗ.

Симптоми туберкульозу:

  • перший прояв - кашель, що не припиняється більше двох тижнів;
  • різке схуднення;
  • нічна пітливість;
  • слабкість.

Супрун пише, що симптоми можуть не проявлятися протягом багатьох місяців, що призводить до пізнього звернення. А це загрожує ускладненнями і тривалим лікуванням.

"В Україні під медичним наглядом знаходяться 34 966 пацієнтом з туберкульозом. Щороку від туберкульозу вмирають близько 3700 українців, щодня - близько 10 пацієнтів", - пише чиновник.

Своєчасне виявлення і лікування туберкульозу допоможе уникнути ускладнень хвороби і убезпечити інших людей від зараження.

До речі, нещодавно Уляна Супрун розповіла, як правильно готувати картоплю, щоб страви з неї були не тільки смачними, але і корисними. Крім того, чиновниця розкрила цікаві факти про популярний коренеплод.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розповіла про нововведення в програмі "Доступні ліки".

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