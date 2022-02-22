Багато жінок і не підозрюють: ці симптоми можуть бути ознакою раку яєчників

Опитування, проведене Target Ovarian Cancer, показало, що принаймні дві третини жінок не знають явних симптомів, які можуть вказувати на рак яєчників.

Серед них:

здуття живота

біль у животі

відчуття ситості

часті походи в туалет.

Ця благодійна організація зазначила, що лікарі загальної практики не направляють пацієнтів достатньо рано, тому що симптоми занадто розпливчасті або схожі на проблеми зі шлунком.

Опитування 1000 жінок у Великобританії показало, що лише одна з п'яти (21%) знала, що здуття живота може бути ознакою пухлини.

Дві третини (68 відсотків) не знали, що біль у животі також є симптомом.

Ще 97% не знали, що постійне відчуття ситості було тривожним сигналом.

І 99% не подумали б, що потреба в більш частому сечовипусканні може бути хворобою.

Дослідження також показало, що зростаюча кількість жінок - 40 відсотків у порівнянні з 31 відсотком у 2016 році - помилково вважають, що тести на мазок з шийки матки виявляють рак яєчників, але насправді вони виявляють рак шийки матки.

Доктор Вікторія Барбер, лікар загальної практики в Нортгемптонширі, сказала: "Симптоми раку яєчників проявляються на ранніх стадіях, і важливо повідомити вашому сімейному лікарю, чи відчуваєте ви будь-які з них. Дуже важливо, щоб терапевти були обізнані про рак яєчників і знали, як консультувати пацієнтів, у яких є проблеми".