"Мой друг навсегда": близкий товарищ Демьяна Ганула отреагировал на его убийство

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы погиб Демьян Ганул - известный активист, волонтер, блогер и гражданский деятель. О трагической гибели уже успел написать в сети его близкий друг Игорь Бею.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.

"Демьян - мой друг навсегда. Он являлся сильным лидером проукраинских сил в Одессе. Он являлся компасом для большой аудитории. На него смотрели и поступали так, как делает он. Сегодня наша семья его потеряла. Я безгранично сочувствую его родным, жене и маленькой дочери, - написал друг Ганула.

Также мужчина огласил сбор средств, чтобы помочь его супруге Жанне Вознюк, которая осталась сама с 5-месячной дочерью.



Мужчины были близкими друзьями и кумовьями (фото: instagram.com/ihorbeyu)

"Мы вместе с друзьями создали банку для помощи семье Демьяна. Поблагодарите его за всю Одессу. Реквизиты в описании страницы.", - подчеркнул Игорь Бею.

Отметим, что мужчина был кумом погибшего Ганула - в феврале 2025 года он окрестил его дочь Сару.

Что известно о семье Демьяна Ганула

У погибшего Ганула осталась жена Жанна и дочь Сара, которая родилась в октябре 2024 года.

Пара поженилась менее года назад - 27 апреля 2024 года, а через несколько месяце поделилась радостной новостью о беременности.

Супруга Демьяна Ганула - фитнес-тренер и блогер. В Instagram она делится результатами собственных тренировок и советами по выполнению физических упражнений.

Кроме того, она участвовала в акциях в поддержку Украины и военнопленных.



Жена Ганула (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Кто такой Демьян Ганул

Ганул родился 6 октября 1993 года. Окончил исторический факультет Одесского педагогического университета имени Ушинского.

Был общественным деятелем, волонтером, блогером, зоо- и экозащитником, основателем и руководителем ОО "Уличный фронт", участником Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года против пророссийских сил. Руководил силовым блоком в одесском "Правом секторе".



Демьян Ганул с женой летом 2024 года (фото: instagram.com/demian.ganul)

Демьяна Ганула убили - что известно

Правоохранители в пятницу, 14 марта, около 10:30 получили сообщение о том, что мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы. Потерпевшим оказался активист и блогер Демьян Ганул. Он скончался на месте.

Глава МВД Игорь Клименко взял расследование этой смерти под личный контроль.

На убийство Ганула уже успели отреагировать известные активисты Сергей Стерненко, Игорь Лаченков и другие.

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