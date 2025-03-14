"Мой друг навсегда": близкий товарищ Демьяна Ганула отреагировал на его убийство
В пятницу, 14 марта, в центре Одессы погиб Демьян Ганул - известный активист, волонтер, блогер и гражданский деятель. О трагической гибели уже успел написать в сети его близкий друг Игорь Бею.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.
"Демьян - мой друг навсегда. Он являлся сильным лидером проукраинских сил в Одессе. Он являлся компасом для большой аудитории. На него смотрели и поступали так, как делает он. Сегодня наша семья его потеряла. Я безгранично сочувствую его родным, жене и маленькой дочери, - написал друг Ганула.
Также мужчина огласил сбор средств, чтобы помочь его супруге Жанне Вознюк, которая осталась сама с 5-месячной дочерью.
Мужчины были близкими друзьями и кумовьями (фото: instagram.com/ihorbeyu)
"Мы вместе с друзьями создали банку для помощи семье Демьяна. Поблагодарите его за всю Одессу. Реквизиты в описании страницы.", - подчеркнул Игорь Бею.
Отметим, что мужчина был кумом погибшего Ганула - в феврале 2025 года он окрестил его дочь Сару.
Что известно о семье Демьяна Ганула
У погибшего Ганула осталась жена Жанна и дочь Сара, которая родилась в октябре 2024 года.
Пара поженилась менее года назад - 27 апреля 2024 года, а через несколько месяце поделилась радостной новостью о беременности.
Супруга Демьяна Ганула - фитнес-тренер и блогер. В Instagram она делится результатами собственных тренировок и советами по выполнению физических упражнений.
Кроме того, она участвовала в акциях в поддержку Украины и военнопленных.
Жена Ганула (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)
Кто такой Демьян Ганул
Ганул родился 6 октября 1993 года. Окончил исторический факультет Одесского педагогического университета имени Ушинского.
Был общественным деятелем, волонтером, блогером, зоо- и экозащитником, основателем и руководителем ОО "Уличный фронт", участником Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года против пророссийских сил. Руководил силовым блоком в одесском "Правом секторе".
Демьян Ганул с женой летом 2024 года (фото: instagram.com/demian.ganul)
Демьяна Ганула убили - что известно
Правоохранители в пятницу, 14 марта, около 10:30 получили сообщение о том, что мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы. Потерпевшим оказался активист и блогер Демьян Ганул. Он скончался на месте.
Глава МВД Игорь Клименко взял расследование этой смерти под личный контроль.
На убийство Ганула уже успели отреагировать известные активисты Сергей Стерненко, Игорь Лаченков и другие.
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