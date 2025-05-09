Крепкие кости без лекарств: 5 продуктов, которые помогут избежать переломов

Крепкие кости - залог здоровья на долгие годы. Чтобы избежать остеопороза и сохранить опорно-двигательный аппарат в хорошем состоянии, важно не только вести активный образ жизни, но и правильно питаться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Консервированные сардины и анчоусы (с костями) богаты кальцием, который способствует плотности и прочности костей.
Диетолог и нутрициолог Келли Пауэрс рассказала, что средиземноморская диета отдает приоритет рыбе, как основному источнику белка и ненасыщенных жиров в рационе.
Другие виды рыбы также содержат необходимые питательные вещества для здоровья костей. Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец и сардины имеет высокое содержание витамина D, который помогает организму эффективно усваивать кальций.
Хотя кальций содержится в различных продуктах, труднее обеспечить рекомендуемое количество витамина D через пищу. Жирная рыба может быть важным источником витамина D, особенно если ее регулярно включать в рацион.
Листовая зелень является основным элементом средиземноморской диеты. Витамин К в зелени является питательным веществом, которое помогает организму использовать кальций.
В средиземноморской диете нет запрещенных листовых овощей, поэтому проявите креативность в выборе и способах их потребления. Попробуйте капусту кале в смузи или шпинат, обжаренный в соусе.
Молочные продукты являются одним из самых известных источников питательных веществ для поддержания здоровья костей.
Такие сыры, как моцарелла, пармезан, рикотта и азиаго, являются отличным источником кальция, что делает их отличным выбором для здоровья костей.
Важно знать, что сыр также может содержать много насыщенных жиров и натрия, поэтому общую суточную порцию следует ограничивать, учитывая при этом особенности питания в целом.
Регулярное употребление чернослива не только помогает способствовать стулу, но и может быть полезным для здоровья костей. Чернослив богат калием - питательным веществом, которое, как известно, помогает повысить плотность костей, то есть сохранить их крепкими.
Исследования обнаружили полезный эффект употребления от 50 до 100 г чернослива ежедневно. Включите чернослив в рацион, употребляя его в качестве перекуса вместе с орехами или семечками, добавляя в смузи или наслаждаясь им как особым десертом.
Оливковое масло является очень полезным и его используют во всем - от приготовления пищи до заправки для салатов. Его ненасыщенные жирные кислоты, как известно, полезны для здоровья сердца и костей.
Также считается, что оливковое масло играет определенную роль в снижении скорости резорбции костей и предотвращает увеличение ферментов, которые способствуют расщеплению белка, что в сочетании приводит к увеличению костной массы.
Попробуйте включить оливковое масло в свой рацион, готовя заправку для салата на основе масла или туша овощи.
Потребляйте белок
Белок чаще всего обсуждается в контексте поддержки и восстановления мышц, но он также играет важную роль в здоровье костей. Он составляет значительную часть массы и объема кости и участвует в содействии росту костей и костной массы.
Рекомендуется получать белок из различных источников (животных и растительных), а также обеспечивать потребности в кальции и витамине D.
Ограничьте алкоголь
Употребление алкоголя может негативно влиять на здоровье костей. При чрезмерном употреблении он может ухудшить усвоение организмом определенных питательных веществ, в частности кальция, необходимого для формирования здоровых костей.
Оставайтесь физически активными
Физически активный образ жизни полезен для здоровья многими способами. Упражнения не только поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и помогают меньше стресса и лучше спать.
Кроме здорового питания, регулярные физические упражнения с отягощениями и силовые тренировки важны для здоровья костей.
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