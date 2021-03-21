На мітингу за Стерненко "рознесли" ОП: як виглядає будівля зараз (фото)

У Києві в суботу ввечері, 20 березня, пройшла демонстрація на підтримку ув'язненого Сергія Стерненко. В результаті мітингу активісти, які вимагали звільнити колишнього главу одеського "Правого сектора", розмалювали стіни будівлі Офісу Президента, вибили скло вхідних дверей, спалили табличку і закинули в приміщення фаєр. В результаті заворушень ОП зовсім втратив свій колишній зовнішній вигляд.
Фотографії та подробиці з місця подій повідомляв кореспондент РБК-Україна.
20 березня на вулиці Банковій зібралися кілька сотень протестувальників, які вимагали звільнити Стерненко.
Учасники акції мітингували з плакатами з написами: "Сьогодні його - завтра всіх нас", "Ми не боїмося", "Свободу політв'язням" та інші. Також активісти кидали фаєри, петарди й
шумові гранати. Після цього - облили будівлю Офісу президента фарбою, при цьому написавши "Волю Стерненко".
Акція в підтримку Стерненко в Києві 20 березня (фото: РБК-Україна)
Крім того, демонстранти підпалили табличку з написом "Офіс президента" та написали нецензурні вирази біля входу. Також активісти вибили скло у дверях будівлі Офісу президента і кинули туди фаєр.
Акція закінчилася феєрверками. Пізніше між правоохоронцями та учасниками демонстрації сталися сутички біля Печерського відділення поліції в Києві.
За станом на 9 ранку неділі, 21 березня, Офіс Президента продовжують "прикрашати" барвисті написи. Поки що роботи з усунення руйнівних наслідків мітингу не проводились.
Фотографією актуального стану ОП поділився канал в Telegram PavlovskyNews.
Як виглядає офіс ОП 21 березня 2021 (фото: t.me/pavlovskynews)
В коментарях жителі Києва скаржаться, що прибирати наслідки заворушень будуть за рахунок платників податків.
Зазначимо, що за фактом дій мітингувальників під Офісом президента України і нанесення збитку будівлі ОП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронцями затриманий один з учасників протесту.
Раніше повідомлялося, що суд Одеси розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненко щодо його звільнення з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.
Крім того, зараз триває розгляд ще однієї справи щодо Стерненко, в рамках якої його підозрюють в умисному вбивстві людини. Це справа про напад на активіста, в результаті якого один з нападників загинув від поранення ножем.