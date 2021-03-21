На мітингу за Стерненко "рознесли" ОП: як виглядає будівля зараз (фото)

Що сталося

20 березня на вулиці Банковій зібралися кілька сотень протестувальників, які вимагали звільнити Стерненко.

Учасники акції мітингували з плакатами з написами: "Сьогодні його - завтра всіх нас", "Ми не боїмося", "Свободу політв'язням" та інші. Також активісти кидали фаєри, петарди й

шумові гранати. Після цього - облили будівлю Офісу президента фарбою, при цьому написавши "Волю Стерненко".

Акція в підтримку Стерненко в Києві 20 березня (фото: РБК-Україна)

Крім того, демонстранти підпалили табличку з написом "Офіс президента" та написали нецензурні вирази біля входу. Також активісти вибили скло у дверях будівлі Офісу президента і кинули туди фаєр.

Акція закінчилася феєрверками. Пізніше між правоохоронцями та учасниками демонстрації сталися сутички біля Печерського відділення поліції в Києві.

Як виглядає ОП сьогодні

За станом на 9 ранку неділі, 21 березня, Офіс Президента продовжують "прикрашати" барвисті написи. Поки що роботи з усунення руйнівних наслідків мітингу не проводились.

Фотографією актуального стану ОП поділився канал в Telegram PavlovskyNews.

Як виглядає офіс ОП 21 березня 2021 (фото: t.me/pavlovskynews)

В коментарях жителі Києва скаржаться, що прибирати наслідки заворушень будуть за рахунок платників податків.