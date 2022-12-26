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Лунный календарь на январь 2023: названы благоприятные и опасные даты

Лунный календарь на январь 2023 года (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В начале года не будет происходить никаких лунных или солнечных затмений, поэтому январь будет относительно спокойным с точки зрения небесных светил. Особо то, что 2023 год начнется и завершится восходящей Луной.

На какие дни в январе лучше планировать важные дела - читайте ниже в материале Styler.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Астрологи говорят, что лучшими днями в январе станут 11 и 22. Хорошими датами будут 1, 4, 5, 8, 15 и 30 января.

В первый месяц года будут преобладать нейтральные дни. Их следует ожидать 2, 7, 9, 10, 12-14, 16, 18, 19, 21, 26-28 и 31 января.

А вот неблагоприятными датами считаются 3, 6, 17, 20, 23-25 и 29 января.

Скриншот Styler

Влияние Луны

В январе эксперты прогнозируют появление так называемой "волчьей Луны". Он будет первым полным месяцем нового года. Такая Луна часто предвещает изменения, которые могут казаться достаточно интенсивными.

"Волчья Луна" - это время для трансформации и самоанализа. Речь идет о жертвах, поиске личной истины и открытии своей цели. Это полнолуние связано с непокорной планетой Ураном, которая побуждает нас к большим надеждам и реализации наших мечтаний.

Свое действие полнолуние начнет уже 6 января в знаке Близнецов.

Календарь хороших дней для разных сфер

Если планируете свадьбу, то делать это лучше 1, 2, 7, 8, 12, 18 и 19 января.

На носу ремонт или генеральная уборка? Уделите этому время 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18 или 20 января.

Что касается календаря стрижек, то благоприятными будут 2, 3, 4, 8, 12 и 19 января.

Если хотите сменить место работы, лучше принимать такое решение 1, 2, 5, 8, 11, 12, 16 и 19 января. А для дальних поездок подойдут 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 19 числа.

Заметьте, что 10 января астрологи рекомендуют отказаться от каких-либо физических нагрузок, поскольку день предвещает возможные травмы.

Раньше мы рассказывали, для кого из знаков Зодиака эта неделя станет удачной.

Читайте также, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год.

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