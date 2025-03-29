Содержат опасные частицы. Ученые рассказали всю правду о жевательных резинках

Детали исследования

Американское исследование показывает, что люди, которые жуют резинку, могут увеличить потребление микропластика. Тестирование образцов слюны 10 брендов показало, что один кусок может высвобождать до 3000 частиц пластика.

Влияние микропластика на здоровье человека еще не полностью изучено, но исследования показали, что он может проникать глубоко в человеческие ткани, включая мозг.

Главный ученый исследования Санджай Моханти рассказал, что жевательные резинки изготавливаются из резиновой основы, подсластителя, ароматизаторов и других ингредиентов. В натуральных резинках используется полимер на растительной основе, тогда как в других продуктах используется синтетическая резиновая основа из полимеров.

Исследователи предположили, что синтетические жевательные резинки могут содержать больше микропластика, поскольку основа является разновидностью пластика.

В одном эксперименте человек жевал каждый кусочек жвачки в течение четырех минут, производя образцы слюны каждые 30 секунд, затем окончательно прополоскав рот чистой водой, они были объединены в один образец.

Сколько микропластика в грамме резинки

Во втором тесте периодически в течение 20 минут отбирали образцы слюны, чтобы проверить скорость высвобождения микропластика.

Анализ показал, что в среднем на грамм резинки приходится 100 микрочастиц пластика, а для некоторых резинок - 600.

Команда подсчитала, что типичный кусок жвачки весит от двух до шести граммов, то есть большой кусок может высвободить до 3000 частиц пластика.

"Удивительно, но как синтетические, так и натуральные резинки имели одинаковое количество микропластика, который высвобождался, когда их жевали", - сказал руководитель проекта Лиза Лоу.

Большинство микропластика, выделяемого из резинки, было обнаружено в течение первых двух минут после жевания.

Вас может заинтересовать